Ehinger Handballer empfangen Lehr

Die Handballer der TSG Ehingen empfangen am Samstag, 9. März, in der Längenfeldhalle den SC Lehr zum Bezirksliga-Duell. Anwurf ist um 20 Uhr. Dem Tabellensechsten Ehingen bietet sich mit einem Sieg gegen die achtplatzierten Gäste die Chance, mit einem Sieg Kontakt zur Spitzengruppe zu halten. Doch die Vorzeichen vor dem Derby sind aus Sicht der TSG alles andere als optimal.

Wegen der Fasnet gab es ohnehin nur eine verkürzte, kompakte Trainingswoche, doch erhielt Trainer Winfried Biberacher für die erste Einheit am Donnerstag einige Absagen – aus privaten Gründen oder wegen Krankheit oder Blessuren. So stand am Donnerstag kein Torhüter zur Verfügung. Das geplante Programm ließ sich dadurch zumindest am Donnerstagabend nicht umsetzen, eine weitere Einheit stand dann am Freitagabend an. Nachdem die TSG ohnehin mehrere Langzeitverletzte hat, ist die Gruppe noch überschaubarer geworden. Angesichts der geringeren Beteiligung sei das Training am Donnerstag nur eingeschränkt möglich, sagte Winfried Biberacher, der auf einen stärkeren Besuch am Freitagabend hoffte.

Für den Trainer ist das Fehlen vieler Spieler im Training keine gute Voraussetzung für das Spiel. Biberacher spricht aus Erfahrung, denn eine solche Situation erlebt er nicht zum ersten Mal in dieser Saison. „Wenn wenige Leute im Training waren, waren die Spiele danach meist nicht gut“, so Winfried Biberacher, der Ähnliches für die Begegnung mit Lehr befürchtet. „Dabei hätte ich mir gewünscht, dass wir angesichts der Tabellensituation alles in die Waagschale werfen.“

Aufgrund der Ausgeglichenheit der Liga ist für die TSG noch alles drin. Vier Punkte beträgt der Rückstand zum Spitzenreiter Friedrichshafen-Fischbach, die Teams auf den Plätzen zwei bis vier, von denen zwei aber ohnehin nicht aufsteigen dürfen (die ersten Mannschaften von Biberach und Bad Saulgau spielen in der Landesliga) haben nur zwei Minuspunkte mehr als die Ehinger. Der Tabellenfünfte Ulm & Wiblingen, nach Lehr nächster Gegner der TSG, ist nur einen Zähler entfernt.

Niederlage in Lehr

Mit einem Sieg über Lehr wäre die TSG im Kampf um die vorderen Plätze dabei. In der Hinrunde in Lehr gab es eine 29:31-Niederlage, in einer Halle mit Harzverbot, das den meisten Gästen nicht behagt. Für Ehingens Trainer Biberacher war der Verzicht auf Harz aber nicht der Grund für die Niederlage. „Wir haben gut gespielt, also kann es nicht am Harz gelegen haben.“ Mit 29 erzielten Toren war der Trainer auch zufrieden, nicht aber mit den 31 Gegentreffern. „Das darf nicht sein.“

Lehr habe ein eingespieltes Team und sei nach schwächeren Auftritten in letzter Zeit wieder besser drauf gewesen, so Biberacher, dem vor allem Lehrs Spiel in Überzahl imponiert. „Da gibt die Mannschaft zwei Minuten Vollgas.“ Zu viele Zeitstrafen sollte die TSG somit vermeiden.

Wie groß der Ehinger Kader am Samstag sein wird, wer von den angeschlagenen und kranken Spielern auch für das Spiel ausfällt, war noch offen. Sicher ist, dass Winfried Biberacher außer auf die Langzeitverletzten auch auf seinen Sohn Tim Biberacher nach dessen Zahn-OP verzichten muss.