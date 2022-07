Ehinger Handballabteilung auf großer Fahrt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende vom 8. Juli nahm die Handballabteilung der TSG Ehingen am Allgäu Cup in Wangen teil. Insgesamt waren mehr als 90 Personen als Spieler und Betreuer drei Tage lang unterwegs im Ehinger Tross. Mit mehr als 200 teilnehmenden Mannschaften ist der Allgäu Cup eines der größten Jugendturniere Deutschlands. Neun Ehinger Mannschaften, von den kleinen Handballern der F-Jugend bis zu den großen A-Jugendlichen, haben ihre Kräfte mit den anderen Teams gemessen. Ein Highlight war das Spiel der E-Jugend gegen die Handballer des FC Bayern München. Coronabedingt fehlten in einigen Mannschaften wichtige Spieler und so mussten häufig jüngere Spieler in den älteren Mannschaften aushelfen. Es wurde vielfach Lehrgeld bezahlt, aber es konnten doch einige Siege errungen werden, die anschließend gebührend gefeiert wurden. Die Handballabteilung möchte sich an dieser Stelle bei der Denkinger Internationale Spedition GmbH und bei der Donau-Iller Bank für die Unterstützung bedanken.