Ehinger Handball-Kids laufen in der Bundesliga mit ein

Ein richtiges Highlight haben 30 Kinder der F- bis C-Jugend der Handballabteilung der TSG Ehingen beim Bundesliga-Spiel von Frisch Auf Göppingen gegen den Bergischen HC erlebt. Vor der eindrucksvollen Kulisse von 3700 Zuschauern und umrahmt von Pyrotechnik durften die Ehinger Nachwuchs-Handballer in der Arena in Göppingen mit den Profis einlaufen und das anschließende Spiel aus nächster Nähe miterleben. Ausgestattet mit Spielerkarten, Postern und einem besonderen T-Shirt gingen die Kinder nach dem Sieg Göppingens (28:22) auf Autogrammjagd. Die außergewöhnliche Atmosphäre in der Halle und die direkte Nähe zu den Spielern hinterließ bei den jungen Handballern tiefe Eindrücke. Organisiert hatte das unvergessliche Erlebnis für die Kinder die Handballabteilung der TSG.