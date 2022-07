Ehinger Gastronomen im TV bei Kabel eins

Das Ehinger Restaurant Zur Linde macht bei der TV-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal – der Profi kommt“ von Kabel mit. Die Dreharbeiten sind in dieser Woche in vollem Gange. Für die Wirte Beate und Axel Dabisch ist das ein echtes Highlight: „Wir sind super aufgeregt. Wir freuen uns auf eine unvergessliche Zeit!“

Mitbewerber aus dem Raum Ulm

Die Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ ist ein Wettbewerb mit Testessen zwischen fünf Gaststätten aus einer Region. „Der Sender ist über unseren Internetauftritt auf uns gestoßen. Sie haben uns angerufen und gefragt, ob wir mitmachen wollen“, erzählt Axel Dabisch.

„Wir sind eigentlich so verrückt und spontan, dass wir sofort wussten, dass wir mitmachen werden“, sagt der Ehinger Wirt. Thema der Sendung sei der Raum Ulm. Sie würden sich schon freuen, die anderen Mitbewerber aus der Region kennenzulernen.

Fernsehkoch zu Gast

Sie hätten zwar schon mal beim SWR mitgemacht, „aber in der Art und Weise ist es das erste Mal“, sagt Axel Dabisch über den Fernsehauftritt. „Wir müssen uns ja auch nicht verstecken, mit dem, was wir machen.“ Es müsse am Ende nicht auf jeden Fall der erste Platz werden, der letzte Platz aber auch nicht.

„Wir wollen uns einfach gut präsentieren“, gibt der Ehinger als Ziel aus. Fernsehkoch Mike Süsser sei bereits letzte Woche bei ihnen in Ehingen zu Gast gewesen. „So was macht einfach Spaß, das ist etwas Besonderes.“