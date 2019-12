Ehinger Friseur erhält Silbernen Meisterbrief

Frank Holl aus Ehingen erhält den Silbernen Meisterbrief der Handwerkskammer Ulm, denn er ist seit 25 Jahren Friseurmeister. Das Friseurhandwerk ist ihm bereits in die Liege gelegt worden.

Sein Vater hatte 1964 den Friseursalon in Ehingen gegründet. Frank Holl selbst hat 1989 seinen Gesellenbrief und 1994 seinen Meisterbrief erworben. 2004 übernahm er den elterlichen Betrieb. Holl liebt sein Handwerk. Es ist ihm wichtig, dass seine Kunden zufrieden sind. Dazu arbeitet er ganzheitlich und nachhaltig. In seinem Salon bietet er Naturprodukte aus Italien zum Verkauf an, verwendet ausschließlich nachfüllbare Shampoos und Lotions und bezieht zu 100 Prozent Ökostrom aus Wasserkraft.

Fortbildungen in der Schweiz

„Das Schönste an meinem Beruf ist es, mich jeden Tag kreativ ausleben zu können und meine Kunden mit einer neuen, typgerechten Frisur zu versorgen“, sagt Frank Holl. Um immer auf dem aktuellsten Stand von Mode und Technik zu bleiben, besucht er daher regelmäßig Fortbildungen in der Schweiz. So zum Beispiel auf hohem Niveau bei Marco Pelusi, dem Friseur von Schauspieler George Clooney.