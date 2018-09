Ehinger Freibad schließt nach 134 Tagen

„Eine Supersaison war das, aber anstrengend“, sagt Bademeister Daniel Maul am letzten Öffnungstag des Ehinger Schwimmbades am Samstag. Mehr als zehn der Morgenschwimmer wie Rüdiger Dreher nutzten die letzte Gelegenheit, um in diesem Jahr nochmals im Freien ins Wasser zu gehen. Eine Stunde ist Rüdiger Dreher an fast allen Öffnungstagen morgens geschwommen. Jetzt will er das in den Hallenbädern machen.

Mehr als 125 000 Besucher waren in dem Supersommer 2018 im Ehinger Freibad, an einem besonders heißen Tag Ende Juli an einem Tag 2950, sagen die Bademeister Daniel Maul und Alex Savtschenko. Außergewöhnliches sei nicht passiert. Jetzt werden sie noch einige Wochen brauchen, um das Freibad winterfest zu machen.