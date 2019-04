Ehinger Firmen zeigen sich auf der „wichtigsten Messe der Welt“

Die Weltleitmesse für Bau-, Baustoff- und Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte - kurz Bauma - startet am 8. April und endet am 14. April auf dem Messegelände in München. Als führender Branchentreff setzt sie die Trends der Zukunft. Vier Unternehmen aus dem Altkreis Ehingen werden sich auf der Messe präsentieren. Und das aus guten Gründen.

Liebherr-Werk Ehingen, LWE (Außenstand 809-813): Die Firmengruppe Liebherr hat traditionell mit rund 14 000 Quadratmetern am Außenstand die größte Fläche aller Aussteller auf der Bauma. „Mit unserem LR 1800-1.0 haben wir auch mit 660 Tonnen Gewicht das größte Messeexponat der Bauma“, erklärt Tobias Ilg vom Ehinger Werk. Der Raupenkran wurde bei den Kundentagen 2018 in Ehingen vorgestellt und ist jetzt im Markt. „Das Exemplar, das wir auf der Bauma ausstellen, ist bereits an einen spanischen Kranverleiher verkauft, der erste Einsatz wird direkt nach der Bauma in Portugal sein“, so Ilg.

Für uns ist es die wichtigste Messe der Welt. Tobias Ilg

Als Weltpremiere wird das LWE einen neuen LTM Acht-Achser zeigen, dessen Namen noch bis zum Start der Bauma geheim gehalten wird. Er ist der Nachfolger des LTM 1500-8.1. Ebenfalls eine Weltpremiere ist die Präsentation des LTM 1110-5.1, ein Fünf-Achs-Allrounder. „Wir pflegen auf der Bauma natürlich die Kundenkontakte, es werden aber auch Aufträge geschrieben. Für uns ist es die wichtigste Messe der Welt“, sagt Ilg.

Tries Hydraulik (Halle A4, Stand 538): Der Ehinger Hydraulikelemente-Hersteller Tries ist wieder dabei und präsentiert Hydraulik-Innovationen, Lösungen und Konzepte für die Zukunft der Bauindustrie. Tries entwickelt Lösungen in den Bereichen der hydraulischen Steuerung, Drehdurchführungen sowie Ventilen und Elektronik. „Die Bauma ist für uns die mit Abstand wichtigste Messe“, sagt Firmengründer Manfred Tries und erklärt: „Es ist für uns wichtig, dort präsent zu sein. Der Kunde sieht, dass wir da sind. Der Kunde kommt an unseren Stand, aber auch wir besuchen natürlich die Stände unserer Kunden und auch die Stände möglicher Kunden. Denn alle für uns wichtigen Hersteller sind ebenfalls auf der Messe.“

Rampf Formen GmbH (Halle B1, Stand 203): Unter dem Motto „Ihr Stein - unsere Form“ präsentiert sich der Allmendinger Formenhersteller Rampf mit einem 200 Quadratmeter großen Stand in der Halle B1 seinen Kunden aus aller Welt. Gezeigt werden einige weiterentwickelte Formen aus den Bereichen Pflastersteine, Platten und Mauersteine. Im Mittelpunkt steht jedoch die neueste Rampf-Innovation „Toproc“. Die neue „Toproc“-Formtechnologie ermöglicht die Oberfläche aller vier Seiten eines Steins zu strukturieren. Die Vielseitigkeit bei der Gestaltung der Seitenflächen sei dabei nahezu unbegrenzt.

Intexmo (Halle C1, Stand 224): „Die Bauma ist für uns die wichtigste Messe weltweit“, sagt Firmenchef Jürgen Reiser, der in Ehingen im Industriegebiet Münsinger Straße Nord die Entwicklung und Fertigung von Polyurethanformen für die Wetcast-Industrie mit der Intexmo GmbH macht. „Für uns ist die Bauma auch eine Möglichkeit, unsere Kunden mal persönlich zu treffen. Ein Kunde, mit dem wir bisher nur per Mail Kontakt hatten, kommt beispielsweise aus Australien auf die Messe. Auch mit einem Kunden aus Island haben wir bereits einen Messetermin“, sagt Reiser und erklärt: „Alle sparen sich durch die Messe viel Reisekosten. Für uns ist die Bauma wichtig, weil wir dort dann viele Folgetermine mit den Kunden ausmachen können.“