Ehinger Feuerwehr rückt zu 305 Einsätzen aus

„Ich bin stolz auf euch“, hat Stadtbrandmeister Oliver Burgert seinen Feuerwehrkameraden im Sommer nach den Großbränden innerhalb kurzer Zeit in Berg im alten Brauhaus und in der Ehinger Innenstadt geschrieben. Er sagte es nochmal nach der gelungen Hauptübung auf dem Volksfestplatz bei der Hauptversammlung.

305 Mal wurde die Ehinger Wehr in den vergangenen zwölf Monaten zur Hilfe gerufen, die Kameraden war dabei 4339 Stunden im Einsatz. Am häufigsten – 167 Mal - war dabei technische Hilfe vor allem bei Unfällen gefordert, 33 Brände mussten gelöscht werden, 61 Fehlalarme gab es. Dabei haben die 15 Fahrzeuge in 1048 Stunden 5629 Kilometer zurückgelegt.

Das Hochwasser der Donau ist 2018 glimpflich abgegangen, am 11. Juni gab es 27 Unwettereinsätze. Im ersten Halbjahr 2019 soll das TLF 16/25 durch ein Löschgruppenfahrzeug 20 ersetzt werden, teilte Burget seinen Kameraden mit. Andreas Leicht berichtete von den kameradschaftlichen Aktivitäten der Feuerwehr, zu der 64 Aktive gehören.

Maximilian Braig leitet die Jugendfeuerwehr, eine richtige Kaderschmiede für die Aktiven, kamen doch drei der vier neuen Feuerwehrmänner aus der eigenen Jugendwehr. Im nächsten Jahr werden es sogar sechs sein.

60 Prozent ihrer Aktivitäten gehört zur Feuerwehrausbildug wie Schlauch- und Amaturenkunde, Knoten, Stiche, Grundlagen eines Löschangriffes und der technischen Hilfeleistung.

Oberbürgermeister Alexander Baumann war ebenso wie Ludwig Griener und Rita Hammer vom Ordnungsamt zur Hauptversammlung gekommen. Baumann dankte für umfangreiche Einsatzleistungen und die ständige Verfügbarkeit der Feuerwehr an allen Tagen rund um die Uhr. „Zu dem Dienst benötigt man eine gute Ausstattung, es ist richtig, dass wir dafür sorgen. Beruhigend ist, dass die Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren so gut funktioniert. Ich war beeindruckt von der Professionalität, mit der Sie bei den Großbränden vorgehen“, sagte der OB.

Für langjährige Dienste bei der Feuerwehr – es werden jetzt dabei auch die Jahre bei der Jugendfeuerwehr ab dem 14. Lebensjahr berücksichtigt - geehrt wurden für 15 Jahre Christian Ortner und Stefan Bürk, für 25 Jahre Matthias Drews und Michael Mouratidis.

Zum Feuerwehrmann befördert wurden Jonas Geiger, Tobias Tress und Nico Mönch, zum Oberfeuerwehrmann Daniel Hecht. Hauptfeuerwehrmann wurden Ulrich Mayer, Christian Ortner und Maximilian Berg, Löschmeister Manuel Renner, Oberlöschmeister Sebastian Herrmann.

An Lehrgängen erfolgreich teilgenommen haben Christian Gräter, Andreas Leicht, Manuel Renner, Daniel Hecht, Johannes Reichle, Maximilian Braig, Philipp Christ, Jonas Geiger, Ulrich Mayer, Christian Ortner, Andreas Seifert, Markus Brandt, Jürgen Münch, Patrick Münch Tobias Maier, Uli Halder, Marc Brandl, Christoph Mönch, Stefan Beer, Niklas Leichtle, Daniel Rueß und Marina Peterka.

Zwei Brände haben am Mittwoch die Feuerwehren in der Region beschäftigt: in Bettringen bei Schwäbisch Gmünd und in der Ehinger Innenstadt.

