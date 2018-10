Ehinger Feuerwehr probt Rettung eines Eingeklemmten

Dass sie allen Ernstfällen gewachsen ist, hat die Ehinger Feuerwehr mit 44 Aktiven bei ihrer jährlichen Hauptübung der Bevölkerung gezeigt. Auf dem Volksfestplatz vor vielen Zuschauern galt es, aus einem Unfallfahrzeug eine eingeklemmte Person zu befreien. Das HLF 20 mit neun Feuerwehrmännern kam an uns sofort nahm einer der Feuerwehrmänner Kontakt mit dem Unfallopfer auf. Die Kameraden legten das nötige Werkzeug bereit.

Nach knapp fünf Minuten konnte der Verletzte den Rettungskräften übergeben werden. Bei einer ähnlichen Übung zeigten die Feuerwehrmänner, wie mit der hydraulisch betriebenen Rettungsschere das Dach des Fahrzeuges abgetrennt wird. Die messerscharfen Schnittkanten werden abgedeckt. Vorher wurde kontrolliert, ob Treibstoff austritt oder der Airbag kaputt war. „Im Ernstfall ist der Notarzt das Maß aller Dinge und gibt vor, wie die Rettung erfolgen soll“, erklärte der stellvertretende Kommandant Daniel Jauer.

Hier wird mit Schaum ein brennendes Auto gelöscht. (Foto: SZ- kö)

Wenn das Fahrzeug brennt, wird mit Schaum gelöscht. Mit Schwerschaum kann über eine weitere Entfernung, wie bei einem Flugzeugbrand, gelöscht werden, sagte Jauer.

Wasserwand wird aufgebaut

Mit ihren Löschfahrzeugen wie dem LF 4000 zeigte die Feuerwehr, wie aus den unterschiedlichen Rohren gelöscht wird, um die Wirkungsweise und die Reichweite der Wasserwerfer zu demonstrieren. An das LF wurden zwei Schläuche angehängt, das gelbe Strahlrohr kann in der Minute von 65 bis 235 Liter Wasser abgeben, das große Strahlrohr 380 bis 700 Liter. Mit einem Düsenschlauch wird eine Wasserwand aufgebaut, ein zusätzlicher Effekt war ein wunderschöner Regenbogen am strahlend blauen Himmel. Das LF 4000 kann während der Fahrt schon Wasser mit Wasserwerfern abgeben. Im Wechselladerfahrzeug sind 9500 Liter Wasser enthalten. Vom Schlauchwagen können bis zu 2000 Meter Schlauch abgerollt werden

Auch das Vorgehen bei einem klassischen Brandeinsatz zeigte die Feuerwehr. „Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug weiß jeder, was er zu tun hat. Bei einem Wohnungsbrand wurde vor die Tür immer wieder ein Rauchvorhang gehängt, damit so wenig Rauch wie möglich ins Treppenhaus austritt und anderen nicht den Fluchtweg versperrt. Vorbereitet hatten die Übung Andreas Neumann und Manuel Renner, moderiert wurde sie von Christian Gräter.

Zwei Brände haben am Mittwoch die Feuerwehren in der Region beschäftigt: in Bettringen bei Schwäbisch Gmünd und in der Ehinger Innenstadt.