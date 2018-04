Ehinger feiern im Rosen Stadel mit „Time Square“

Gegessen, getanzt und gelacht ist am vergangenen Sonntag im Rosen Stadel in Ehingen geworden. Grund dazu war die Band „Time Square“. Diese heizte am Ostersonntag im Rosen Stadel kräftig ein. Bereits zum zweiten Mal veranstaltete die Band zusammen mit Gastwirt Marc Bürkle die Osterparty.

„Unser Rosen Stadel ist die passende Location für so eine Veranstaltung. Die gemütliche Atmosphäre und dazu noch genug Platz für Band und Tanzfläche. Das ist für jeden etwas.“ so Bürkle. Bereits am Morgen hatte das Roseteam viel zu tun. Wie jeden ersten Sonntag gab es ein Frühstücksbuffet mit Rührei, Weißwurst und vielem mehr. Die vierköpfige Band zeigte an der Osterparty wie gewohnt ihr Können zeigen. Der Bandschlagzeuger Franky, Keyboarder Joe, Rhythmusgitarrist Reiner und Allrounder Wladimir spielten und sangen Lieder von Frank Sinatra und George Michael über Eros Ramazotti bis Robbie Williams und den Beatles. Zu ihrem Programm gehören hauptsächlich Dinnermusik, Tanzmusik sowie Pop und Rock. Auch auf individuelle Wünsche ging das Quartett gerne ein. Die Tanzfläche war gut gefüllt mit Tänzern und auch sonst war nicht ein Stuhl im Rosenstadel frei. So ließen viele Ehinger am Sonntag das Osterwochenende ausklingen, wobei der Ein oder Andere noch bis spät tanzte. Und auch im nächsten Jahr kann man sich wieder auf eine Osterparty freuen. „Ja sicher machen wir das nächstes Jahr wieder,“ bekräftigt Bürkle. Auch auf die nächste Band freut sich Marc Bürkle bereits.