Ehinger feiern 70er-Fest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Jahrgang 1952 aus Ehingen feierte am 1. und 2. Oktober sein 70er-Fest. Begonnen wurde mit einem Ausflug in einem tollen Oldtimerbus – auch aus dem Jahr 1952 – der Firma Fuchs aus Allmendingen. Die Reise führte erst nach Sigmaringen zu einer Schlossbesichtigung mit einer Kammerzofe und anschließendem Sektempfang. Dann ging die Reise weiter nach Neuhausen ob Eck in das Museumsdorf. Nach der Besichtigung wurde gegessen, es gab unter anderem eine tolle Schlachtplatte. Nach einigen anderen Sehenswürdigkeiten kehrte man zum Abschluss in das „Rote Haus“ in Andeldefingen ein.

Sonntag gab es einen Sektempfang und nach einem gemeinsamen Mittagessen in der Gaststätte „Wolfert“spazierte man zum „Wolferturm“ für das obligatorische gemeinsame Foto. Bei Kaffee und Kuchen ließ man die zwei schönen Tage ausklingen.