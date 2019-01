Ehinger Fasnet trifft auf europäische Politik

Zwei unvergessliche närrische Tage haben die beiden Dämonen Felix Werner und Bernd Lengsfeld in Brüssel verbracht. Zusammen mit 80 weiteren Narren der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) sind die beiden Ehinger am EU-Parlament gewesen und haben unter anderen auch den EU-Kommissar Günther Oettinger und den baden-württembergischen Minister der Justiz und für Europa, Guido Wolf, getroffen.

Wenn Mitte Januar ein Fasnetsumzug durch Brüssel stattfindet, bei dem auch zwei Ehinger Dämonen mit dabei sind, erregt das große Aufmerksamkeit. „Es war sensationell“, sagt der Ehinger Dämon Felix Werner, der zusammen mit Bernd Lengsfeld die Reise nach Brüssel angetreten hat. Eigentlich sind die beiden Jungs normale Ehinger Narren, doch in Brüssel waren die Dämonen so etwas wie bunte Hunde. Denn Fasnet, so wie sie in der Region gefeiert wird, kennen die Menschen in Brüssel natürlich nicht. „Ich weiß nicht, wie oft wir auf der Straße gefilmt oder fotografiert wurden. Eigentlich fast immer. An einem Abend bin ich aus der Kneipe im Häs kurz an einen Bankautomaten gelaufen und wurde auch dabei ein paar Mal fotografiert“, erklärt Felix Werner voller Begeisterung.

Und das Programm der rund 80 VSAN-Narren in Brüssel hatte es in sich und war sehr eng getaktet. Los ging der Tag im Häs mit einem Empfang im sogenannten Ausschuss der Regionen, wo sie von EU-Verwaltungsrat Klaus Hullmann und dem Minister der Justiz und für Europa, Guido Wolf, empfangen wurden. Danach machte sich der närrische Tross weiter auf den Weg zur baden-württembergischen Landesvertretung in Brüssel, wo sie dann auf den EU-Kommissar und ehemaligen Ministerpräsidenten Günther Oettinger getroffen sind. „Beide Politiker waren extrem nett und haben sich sehr über unseren Besuch gefreut. Sowohl Wolf, als auch Oettinger, haben gezeigt, dass sie sich mit der schwäbisch-alemannischen Fasnet gut auskennen“, berichtet Felix Werner. Bei den Besuchen war laut Werner auch eine Abordnung aus dem Rheinland dabei. „Wir haben Obernarren aus Köln und Düsseldorf getroffen. Die haben natürlich viel über den rheinischen Karneval erzählt“, erklärt Werner. Ebenfalls große Kenner der schwäbisch-alemannischen Fasnet waren die Menschen in der schweizer Botschaft, die von den Narren ebenfalls besucht wurde. Schließlich sind mit der Rölli-Zunft aus Siebnen, der Karnöffelzunft Willisau und der Wylägerer Fasnachtsgesellschaft auch Schweizer Zünfte unter den 68 Mitgliedszünften der VSAN. „Der Schweizer Botschafter hat sich sehr über unseren Besuch gefreut und vor allem darüber, dass die Fasnet da ist“, sagt Werner. Von der schweizer ging es zur deutschen Botschaft, genauer gesagt zu einem Empfang beim deutschen Botschafter beim Königreich Belgien, Martin Kotthaus.

Nach diesem Empfang versammelten sich die Narren dann auf dem Place Luxembourg, um einen Fasnetsumzug wiederum zur baden-württembergischen Landesvertretung zu starten. Die Narren marschierten in den Europasaal und stellten sich vor der Bühne auf, bevor Minister Guido Wolf und Roland Wehrle, Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, den Abend eröffneten. „Es war alles sehr beeindruckend für uns“, sagt Felix Werner. Auch als der mitgereiste Professor Werner Mezger, Volkskundler und ausgewiesener und mehrfach prämierter Fasnets-Experte zum Gesicht Europas ernannt wurde, waren die Ehinger dabei. „Er hat die Auszeichnung für seine Verdienste um die Fasnet bekommen“, so Felix Werner. Neben den ganzen politischen Kontakten sei für die beiden Ehinger aber vor allem der Austausch mit den anderen VSAN-Zünften toll gewesen. „Jetzt gehören wir voll dazu“, freute sich Felix Werner.

Präsident lobt Stimmung

Auch für Roland Wehrle, Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, war die Fahrt nach Brüssel, die zweite in der langen Geschichte der VSAN, von großer Bedeutung. „Es war wichtig, uns in Brüssel als Fastnacht zu präsentieren. Gerade der gemeinsame Auftritt mit den Karnevalisten aus dem Rheinland war wichtig, weil wir gemeinsam die Aufnahme in das Unesco-Weltkulturerbe anstreben“, erklärt Wehrle. Sowohl die VSAN, als auch der rheinische Karneval sind bereits nationales immaterielles Kulturerbe.

„Nun wollen wir gemeinsam den nächsten Schritt machen“, so Wehrle. Allgemein sei es wichtig, auch als Vereinigung die politischen Kontakte zu pflegen, Präsenz zu zeigen als führender Dachverband der Narren. „Wir haben im Brüssel auch deutlich gemacht, wie viel Kultur in der VSAN steckt. Und mit der unglaublich guten Stimmung haben wir das sehr gut rübergebracht“, betont der Präsident.