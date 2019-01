Ehinger erobert mit eigener Marke den weltweiten Sportmarkt

Von Aalener Nachrichten

Ein 37 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwochnachmittag mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann hatte zuvor die B29 verlassen und war in Richtung Oberalfingen unterwegs.

Wie die Polizei mitteilt, verließ der alkoholisierte Fahrer sein demoliertes Auto und rannte davon. Die Beamten fanden den Flüchtigen wenig später in der Nähe des Unfallorts, da Zeugen entsprechende Hinweise gegeben hatten.