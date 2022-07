Dramatische Hitzewelle in Italien: Ehinger erlebt surreale Szenen dort

Dass der Klimawandel keine ferne Gefahr ist, lässt sich derzeit nicht nur hier vor Ort, sondern auch in Italien, einem der liebsten Reiseländer der Deutschen, beobachten: Ausgetrocknete Flüsse, bedrohte Ernten und Wasserrationierungen sind im Urlaubsland derzeit an der Tagesordnung. Es herrscht eine beispiellose Trockenheit.

Eine veraltete Infrastruktur und zu wenig Investitionen in die Wasserwirtschaft verschärfen das Problem. Zahlreiche Ehinger haben italienische Wurzeln. Unter ihnen ist auch Franco Gallitiello, der jüngst bei einem Familienbesuch in der Nähe von Salerno war und die Auswirkungen der extremen Hitze und Trockenheit am eigenen Leib erlebt hat.

Ein Bild des Olivengartens der Familie Gallitiello bei Salerno. (Foto: Gallitiello)

In Norditalien leidet die Po-Ebene unter der schlimmsten Dürre seit 70 Jahren, einige Gemeinden rationierten die Wasserverteilung. Nach Angaben des Landwirtschaftsverbandes ist dort die Hälfte der Anbauflächen bedroht. Aber auch weiter im Süden muss Wasser gespart werden.

Im Moment ist es für Privatleute untersagt, ihre Pools zu befüllen. Franco Gallitiello

In Salerno gelte gerade die Warnstufe 1, berichtet Franco Gallitiello, bei dem im Durchschnitt Tagestemperaturen von 34 bis 38 Grad Celsius im Schatten sind. „Im Moment ist es für Privatleute untersagt, ihre Pools zu befüllen und für die Landwirtschaft gilt, dass sie ihre Flächen nur mit Wasser aus natürlichen Quellen bewässern dürfen. Sollten diese Maßnahmen nicht greifen, wird der Bevölkerung zusätzlich der Hahn abgedreht.“

Wie das aussehen kann, zeigt das Beispiel von Verona. Eine 250 000-Einwohner-Stadt, die somit etwas mehr Bewohner hat, als die Doppelstadt Ulm/Neu-Ulm (rund 190 000) oder der Alb-Donau-Kreis (rund 200 000), hat den Trinkwasserverbrauch rationiert.

Andere Städte haben zumindest ihre dekorativen Brunnen abgeschaltet. Seit Mai leidet Italien unter der ungewöhnlich frühen Hitzewelle. Es gibt deutlich zu wenig Niederschläge, sonst fruchtbare Ebenen leiden unter der schwersten Dürre seit 70 Jahren. Die Regierung in Rom verhängte am Montag für fünf Regionen den Notstand: Emilia-Romagna, Lombardei, Friaul-Julisch Venetien, Venetien und das Piemont. Außerdem gab die italienische Regierung 36,5 Millionen an Nothilfen frei.

Hitze und Mückenplage

In der Heimat von Franco Gallitiellos Familie sind die älteren Mitbürger, wegen der hohen Temperaturen, angehalten, ihre Häuser und Wohnungen nur bis 10 Uhr morgens und abends erst ab 18 Uhr zu verlassen und sich zudem im Schatten aufzuhalten. Selbst für ihn als jungen Mann seien die Temperaturen extrem belastend. „Sobald ich morgens frisch geduscht aus dem Haus gehe und mich nur ein wenig körperlich betätige schwitze ich so stark, wie ich es bisher nie erlebt habe.“

In Italien brennt es vielerorts aufgrund der Trockenheit: Einheimische beobachten, wie das Feuer am zweiten Tag der Brände in Nago (Südtirol) die Vegetation vernichtet. (Foto: Aleksander Kalka / DPA)

Als weitere Plage quält ein starkes Stechmückenaufkommen die Einwohner der Region. An einigen Orten sorgt die Verwaltung mit Wassertonnen dafür, dass für Grünflächen und Gärten Wasser zum Gießen bereitsteht, wie beispielsweise auf den Friedhöfen. Diese nutzen die Stechmücken als Brutplätze. Das Wachstum der Plagegeister wird durch die Hitze noch verstärkt.

Die Landwirte beklagen die Wasserknappheit und die Kommunen teilen die Wasservorräte ein und machen auch zu bestimmten Zeiten die Zufuhr zu. Franco Gallitiello

Mit Geld allein ist es also nicht getan. Die Hitze verursacht riesige wirtschaftliche Probleme. Nach Angaben des italienischen Bauernverbandes sind mehr als 30 Prozent der landesweiten landwirtschaftlichen Produktion und die Hälfte des Viehbestandes in der Po-Ebene bedroht, wo unter anderem der berühmte Parma-Schinken hergestellt wird. Experten der Universität La Sapienza in Rom sagen, von Januar bis Mai sei landesweit 44 Prozent weniger Niederschlag gefallen als normalerweise. Das habe es seit den 50er Jahren nicht mehr gegeben.

Landwirtschaft extrem betroffen

Franco Gallitiello und seine Familie haben mehrere Olivengärten, deren eigentlich sehr dürre-resistente Bäume ebenfalls unter der Trockenheit leiden. „Felder und Gärten sind hier alle sehr trocken, die Gräser sind alles andere als grün. Die Landwirte beklagen die Wasserknappheit und die Kommunen teilen die Wasservorräte ein und machen auch zu bestimmten Zeiten die Zufuhr zu.“

Verboten ist demnach in manchen Städten auch die Bewässerung von Kleingärten, Gärten und Sportplätzen, das Waschen von Autos (außer mit Genehmigung) und das Befüllen von Schwimmbädern. Bei Nichteinhaltung drohen Strafen von 100 bis 500 Euro.

Die Dürre-Krise kann laut den Experten der Universität Rom aber nicht einfach als höhere Gewalt abgetan werden. „Das Fehlen einer wirksamen Politik zur Wasserressourcennutzung in den vergangenen Jahren“ verschlimmere die Krise. Italien brauche nun „einen außergewöhnlichen Plan zur Modernisierung des Wassersystems und zur Fortentwicklung der Instrumente zur Vorhersage“, heißt es aus Rom. Nach den Angaben der nationalen Statistikbehörde Istat von 2020 verliert Italien jährlich 36 Prozent seiner Wasserreserven wegen seiner veralteten Kanalisation und Speicherbecken.

Boote liegen in einem Touristenhafen auf dem ausgetrockneten Flussbett des Pos. Die Dürre in Italien hat die für die Bewässerung wichtigen Flüsse austrocknen lassen. (Foto: Antonio Calanni / DPA)

Mancherorts ist dieser Anteil deutlich höher: In der Adria-Stadt Chieti in den Abruzzen etwa beträgt er laut Istat sogar gut 70 Prozent. Zum Vergleich konnte die Albwasserversorgungsgruppe VI, welche die Ehinger Albteilorte mit Trinkwasser versorgt, im vergangenen Jahr von 304 533 entnommenen Kubikmeter Wasser berichten und einem Wasserverlust, der lediglich 700 Kubikmeter betragen hat. In kleineren Gemeinden im Umland, wie Griesingen, Öpfingen oder Allmendingen, die manchmal mit sehr alten Rohrleitungen zu kämpfen haben, betragen die Verluste zwischen 15 und 20 Prozent.

Wasserversorgung ist alt und marode

Nach Einschätzung der Universität stellt der Staat einfach nicht genug Geld für die Modernisierungen der Wasserleitungen zur Verfügung. Spätestens jetzt müsse aus Sicht der Experten viel Geld in eine bessere Wasseraufbereitung, die stärkere Nutzung von Regenwasser und effizientere Bewässerungssysteme investiert werden. In unserer Region wird pro Jahr viel Geld in die Rohrleitungen und in Kläranlagen gesteckt.

In Öpfingen beispielsweise investiert die Gemeinde und ihre Nachbarn aktuell rund acht Millionen Euro in den Neubau der Kläranlage, die Rißtissen und Griesingen mitversorgen wird. Ehingen hat allein 2019 mehr als 300 000 Euro in den Neubau einer Wasserleitung für Granheim investiert, um nur ein Beispiel zu nennen.

Denn auch in Ehingen und dem Umland steigt der Wasserverbrauch in den vergangenen Jahren stetig an. Etwa 170 Kilometer Hauptleitungen für das Trinkwasser sind in der Großen Kreisstadt Ehingen verbaut und es kommen jedes Jahr einige Kilometer dazu: Mit jedem Baugebiet wird das Leitungsnetz erweitert.

Hitze bleibt, Waldbrände kommen

Die Wettervorhersagen bleiben in ganz Italien bei anhaltend über 30 Grad Celsius. In manchen Regionen kletterte das Thermometer erneut auf 38 Grad Celsius und soll dort weiter verharren. Mittlerweile steigt auch die Zahl der Flächen- und Waldbrände.

Trockene Flüsse und Seen sind ein häufiges Bild in Italien. Das Austrocknen gefährdet die Trinkwasserversorgung in den dicht besiedelten und hoch industrialisierten Gebieten Italiens und bedroht die Bewässerung der landwirtschaftlich genutzten Flächen. (Foto: dpa/Luca Bruno)

In der italienischen Toskana haben am Mittwoch mehr als 100 Feuerwehrleute weiter gegen einen großen Waldbrand nahe der Stadt Lucca gekämpft. Rund 500 Bewohner in der Gegend der Gemeinde Massarosa seien vor den Flammen in Sicherheit gebracht worden, teilte die Feuerwehr am Mittwochmorgen mit. Auf einem Video aus der Nacht war zu sehen, wie die Flammen nahe einer Siedlung loderten und sich an Bäumen hochfraßen.