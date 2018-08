Ehinger erhält Doktortitel in Würzburg

Der gebürtige Ehinger Patrick Maier führt seit Neustem einen Doktortitel. Der 29-Jährige hat in diesem Monat für seine Forschungen von der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg den Grad eines Doktors der Naturwissenschaften verliehen bekommen.

Patrick Maier ist in Ehingen geboren und hat sein Abitur am Johann-Vanotti-Gymnasium gemacht. Während seiner Promotion forschte er an neuartigen Speichertransistoren. Das seien nicht-flüchtige Speicher, die beispielsweise in USB-Sticks oder SSD-Festplatten verwendet werden, um Dateien auch ohne dauerhaften Stromanschluss zu speichern, erklärt er. Dabei entspreche die Größe eines einzelnen Speichertransistors nur dem Bruchteil der Dicke eines Haares.

Nachwuchswissenschaftler forschen weiter

Studiert hat der ehemalige JVG-Schüler von 2008 bis 2013 das Fach Nanostrukturtechnik. Dann begann er mit seiner Promotion. „Memristanz und Memkapazität von Quantenpunkt-Speichertransistoren: Realisierung neuromorpher und arithmetischer Operationen“, so lautet der für Laien kryptische Titel seiner Doktorarbeit. Dahinter verbergen sich spannende Forschungen, die nun von jungen Nachwuchswissenschaftlern fortgeführt werden, die bereits im Rahmen ihrer Bachelorarbeiten erste Einblicke in die Technologie und die experimentelle Charakterisierung erhalten haben.

Maier hat sich im Rahmen seiner Promotion mit möglichen Anwendungen von neuartigen Speichertransistoren als künstliche Synapsen oder zur Integration von Spannungs- und Lichtpulsen beschäftigt. „Das ist für die Realisierung von künstlichen neuronalen Netzwerken interessant“, erklärt er. Durch die Verbindung von zwei elektronischen Synapsen sei es ihm gelungen, das als „Pawlowscher Hund“ bekannte Experiment der klassischen Konditionierung im Labor nachzustellen. „Derartige Netzwerke könnten für zukünftige Rechenarchitekturen verwendet werden, die sich beispielsweise am menschlichen Gehirn orientieren und selbstständig lernen können“, sagt der 29-Jährige. Weil das menschliche Gehirn allerdings aus sehr vielen Synapsen bestehe, werde es noch lange dauern und weitere Forschungsarbeit erfordern, bis derartig komplexe neuronale Netzwerke mit elektronischen Bauelementen realisiert werden könnten. „Die Nachahmung von synaptischen Funktionalitäten kann auch dabei helfen, die grundlegenden Prozesse im Gehirn besser zu verstehen, da die Erforschung des Gehirns noch immer ein aktuelles Forschungsgebiet ist“, so der ehemalige JVG-Schüler.

Von der Uni zur Automobilindustrie

Zum Abschluss des Promotionsvorhabens hat Maier seine Forschung nach einem öffentlichen Vortrag verteidigt. Die Verteidigung bestand aus einem 30-minütigen Vortrag und einer 60-minütigen mündlichen Prüfung. Stolz feierte Maier im Anschluss mit seiner Familie und Freunden bei Sekt und Häppchen. Mittlerweile ist der 29-Jährige in der Automobilindustrie in Stuttgart tätig. Seiner Heimat fühlt er sich aber noch immer verbunden.