Ehinger Ehepaar feiert Goldene Hochzeit

Sie hat mit dem Auto ihres Bruders angeben wollen und gehupt, als er die Milch vom elterlichen Hof ablud, da hat sich Josef Stöferle ein Herz gefasst und kam zu Sofie nach Niederhofen und hat sie zum nächsten Tanz am Sonntag eingeladen, erzählten die beiden bei ihrer Goldenen Hochzeit.

„Er konnte sehr gut tanzen und das war mir sehr wichtig“, erinnerte sich Sofie Stöferle, außerdem war ihr Josef kein Wirtshaussitzer, das war ihr ebenso wichtig. Als er schwerkrank im Krankenhaus lag, wurde ihr Weihnachten 1964 klar, wie viel er ihr bedeutete. „Verlobt haben wir uns nicht, das haben wir uns gespart“, erzählten die beiden, die am 28, April ihre Goldene Hochzeit feiern konnten.

Er war Mitglied im Ehinger Reitverein

Im Sommer half sie zuhause auf dem Hof, im Winter verdiente sie sich bei Gessler ihre Aussteuer und hat dort alle anfallenden Arbeiten erledigt. „Als Gesslers gebaut haben, habe ich mit Josef Gessler rund um das Haus den Blitzableiter eingegraben“, erzählte Sofie Stöferle. Eine große Reiterhochzeit haben sie vor 50 Jahren gefeiert, er war Mitglied im Ehinger Reitverein, so fuhr das Brautpaar vierspännig zur Liebfrauenkirche in Ehingen, zwei weitere Kutschen folgten.

Drei Kinder hat das Ehepaar Stöferle, zwei Söhne und eine Tochter, hatten den Bauernhof von Josefs Eltern in Heufelden übernommen, den er als Vollerwerbslandwirt bewirtschaftete. „Kochen, Backen, Nähen und der Hof mit drei Kindern, ich war ausgelastet“, erinnerte sich Sofie Stöferle. Sein Hobby blieb 50 Jahre die Reiterei. Als sie zu seinem 50. Geburtstag das Brot selbst gebacken hatte, fragten die Gäste, ob man das kaufen könne, so gutes Brot hätten sie noch nie gegessen. Seitdem ist Sofie eine gefragte Auftragsbäckerin.

Sanierung des Backhauses hat sie besonders geehrt

Besonders geehrt hat sie, als die Stadt Ehingen nach ihren Vorschlägen das alte unter Denkmal Schutz stehende Backhaus auf dem Jägerhof saniert hat. Am Morgen des 50. Hochzeitstages waren die Eheleute in der Liebfrauenkirche zur Messe, mit der Familie gefeiert wird am Sonntag im Gemeindesaal in Heufelden. Acht Enkel und einen Urenkel hat das Ehepaar Stöferle, „wenn man sie braucht, sind sie alle da“ freuen sie sich.