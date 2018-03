Ehinger Chefärztin erklärt den Schlaganfall

Vor knapp 200 Gästen im Hopfenhaus Restaurant hat Dr. Annett Schiefer beim Ehinger Gesundheitsforum über Ursachen, Diagnostik und Therapie des Schlaganfalls referiert. „Ein Schlaganfall ist immer ein Notfall“, betonte die Chefärztin der Fachabteilung Innere Medizin des Alb-Donau Klinikums, Standort Ehingen, wiederholt. Er ist nicht nur die häufigste Ursache für bleibende Schäden, sondern auch die zweithäufigste Ursache für die Entwicklung einer Demenz. Nachfolgend erläutert die Ärztin wichtige Aspekte zum Thema.

Wann spricht man von einem Schlaganfall?

Beim Schlaganfall gelangen Blutgerinnsel (Thromben) oder gelöste Plaques über den Blutstrom ins Gehirn. Sie bleiben dort hängen und be- oder verhindern die Durchblutung – kurz: Sie verursachen eine Embolie. Ist das Blutgerinnsel eher klein und verschließt ein kleineres Gefäß, sind die Ausfälle schwächer. Bei größeren Kalibern sind Schäden und Funktionsausfälle ungleich größer. Häufigster Ausgangspunkt der gefährlichen Blutgerinnsel sind das erkrankte Herz und die bereits durch Ablagerungen verengte Halsschlagader (je 30 Prozent). Die Zahl der Schlaganfälle mit unklarer Ursache liegt mit 30 Prozent jedoch ebenfalls hoch.

Wie bemerkt man den Schlaganfall?

Nicht immer kommt er schlagartig, der Schlaganfall. Die meisten Verläufe sind schmerzlos, wie im Schlaf. Oft werden erst am Folgetag Bewegungs- oder Sprachdefizite auffällig. Die Palette der Funktionsausfälle reicht von motorischen oder sensorischen Sprachproblemen, Schluckstörungen, Beeinträchtigungen des Sehvermögens über Schwindel, Gangproblemen, Empfindlichkeitsstörungen, starken ungewohnten Kopfschmerzen bis hin zur Teil- oder Komplettlähmung von Armen oder Beinen.

Symptome dieser Art müssen nicht zwingend auf einen Schlaganfall hinweisen. Sie können auch bei anderen Erkrankungen auftreten. Umso wichtiger ist die medizinische Abklärung, denn: Sollte es doch ein Schlaganfall sein, muss alles getan werden, um die Blutversorgung der Gefäße wiederherzustellen und irreparable Schäden zu vermeiden. Die sorgfältige Diagnose ist ein Muss.

Eine umfassende und sorgfältige Diagnose bekommt besondere Bedeutung, wenn man weiß, dass nach dem ersten Schlaganfall das Risiko eines weiteren sehr hoch ist. Zur Diagnostik gehören neben Blutuntersuchung, Ultraschall der Halsschlagader oder EEG vor allem das CT und MRT. Umgangssprachlich als „Röhre“ bezeichnet, liefern sie durch hochauflösende Schichtaufnahmen genaue Bilder der Hirnregion, um betroffene Areale mit hoher Zuverlässigkeit zu lokalisieren.

Wer gehört zur Risikogruppe?

Prototyp der Risikogruppe ist über 70 Jahre alt, neigt zu Bluthochdruck, erhöhten Cholesterinwerten und/oder hat Diabetes. Er raucht, trinkt zu viel Alkohol und bewegt sich zu wenig, hat Übergewicht und viel Stress. Beschreibung und Prototyp sind fiktiv – und doch können schon ein oder zwei dieser Faktoren das Risiko für einen Schlaganfall deutlich erhöhen – bei Frauen und Männern jeden Alters.

Was kann man selbst tun?

Prophylaxe bedeutet: raus aus dem Risikobereich durch gesunde Ernährung, salzarme Kost, Bewegung und einen gesunden Lebenswandel. Kleine Sünden sind nicht ausgeschlossen. Bei Verdacht auf einen Schlaganfall können einfache Tests eine zusätzliche Gewissheit bringen. Hängende Mundwinkel beim Versuch zu lächeln, Arme, die sich nicht anheben lassen, Hände, die ohne Druck zugreifen, Sprache, die verschwimmt – all das sind maßgebliche Indikatoren. Wenn es akut ist, sollten Ersthelfer den Betroffenen in die stabile Seitenlage bringen, nüchtern lassen, kein Aspirin geben, Blutdruck und Puls messen und per 112 sofort den Notarzt rufen – auch wenn sich die Symptome spontan zurückbilden.

Was kann der Arzt tun?

Der akute Schlaganfall lässt sich innerhalb der ersten sechs Stunden mit der sogenannten Lyse therapieren. Dabei wird versucht, das verursachende Blutgerinnsel aufzulösen und so die Durchblutung wiederherzustellen. Sogenannte Stroke Units, also Kompetenzzentren für Schlaganfallpatienten, übernehmen die Akutbehandlung beziehungsweise die Frührehabilitation. Liegt kein Akutfall vor, können zum Beispiel hochgradige relevante Engstellen der Blutgefäße im Verlauf durch Einsetzen eines Stents oder chirurgische Plaqueentfernung behandelt werden. Zur Vermeidung weiterer Schlaganfälle, in der Sekundärprophylaxe, erhalten die Patienten je nach Begleiterkrankung blutverdünnende Medikamente, Cholesterinsenker zur Stabilisierung der Plaque sowie gegebenenfallseine Bluthochdrucktherapie und weitere individuelle Maßnahmen.