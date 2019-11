Ehinger CDU stellt sich neu auf

Bei der Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbandes Ehingen hat sich an der Spitze einiges getan. So hat sich der Vorsitzende Manfred Nothacker aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl gestellt, zu seiner Nachfolgerin wurde Claudia Wiese gewählt.

„Kein Buchstabe im Parteinamen darf verloren gehen. Neues und Bewährtes sind keine Gegensätze. Wir dürfen unsere Werte und Grundorientierung nicht verlieren. Die CDU muss Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens bleiben. Sie steht für Jung und Alt. Bei uns im Vorstand ist der Jüngste 20 Jahre, der Älteste 85 Jahre“, sagte die 35-jährige Oberregierungsrätin Claudia Wiese. Sie will beim Seniorennachmittag neue Wege gehen, den Dialog mit den Bürgern intensivieren, mit Themenspaziergängen und -Wanderungen Präsenz zeigen, sagte sie weiter. „Wir wollen laufend politisch unterwegs sein, müssen moderner und in den Medien präsenter sein“, kündigte Claudia Wiese an. Es soll einen Wettbewerb für Mitgliederwerbung geben, der Gewinner darf Ronja Kemmer in Berlin besuchen.

Zu ihren Stellvertretern wurden Peter Baier, Martin Neumann und Sebastian Wolf gewählt. Nach langen Jahren hat die Kassiererin Margit Leonhardt ihr Amt an Stephanie Uhlmann abgegeben. Ihr wurde von Kassenprüfer Alfred Kloker eine tadellose Kassenprüfung bescheinigt, die CDU dankte ihr für ihre Arbeit mit einem Geschenk. Zum Medienbeauftragten wurde Henry Frömmichen gewählt, Schriftführer bleibt Hans Aierstok. Die Beisitzer sind Peter Banderitsch, Manuela Puseljic, Julian Reichle, Nil Scheppach, Rüdiger Sonnenstädt, Matthias Tries und Heinz Wiese für Ehingen, für Kirchen und die Alb Vanessa Baier, Joachim Betz und Dominik Springer, für die Pfarrei Armin Egle und Michael Mouratidis, für Rißtissen Johanna Schenk von Stauffenberg und für Gamerschwang Otto Gräter. Kassenprüfer sind Alfred Kloker und Andreas Seifert.

Derzeit gehören zum CDU-Stadtverband 495 Mitglieder, acht weniger als im Frühjahr 2017 bei der vergangenen Mitgliederversammlung, hatte Nothacker mitgeteilt. Ein dickes Lob gab es von ihm für das von Barbara Kräutle organisierte Ferienprogramm. Den Seniorennachmittag in der bisherigen Form wird es nicht mehr geben, nach neuen Möglichkeiten, wird, so Nothacker, gesucht. Für das durch die Wahlen in der Fraktionskasse entstandene Loch, kündigte Mouratidis Spenden aus der Industrie an, die das ausgleichen würden. Jutta Uhl teilte mit, dass die Frauenunion (FU) derzeit rund 150 Mitglieder habe, ein großes Anliegen ist der FU der Tagesmütterverein in Kooperation mit dem Landratsamt und das CDU-Ferienprogramm. Lukas Siegle von der Jungen Union erklärte: „Wir machen nicht nur Politik für die CDU, wir müssen es schaffen, politische Heimat für junge Menschen zu sein.“ Die Seniorenunion mit Alfred Kloker hat 37 Mitglieder und lädt zu vier Veranstaltungen im Jahr ein. Der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel sprach über die Probleme der Wirtschaft und Klimapolitik und die Zukunftsoptionen der Partei.

Für 50 Jahre Zugehörigkeit zur Partei geehrt wurden Bernd Hagel, Josef Birk, Hildegard Guter, Erwin Kuch, Fritz Mantz und Franz Scheible. Für 40 Jahre geehrt wurden Helmut Gaissmaier, Johannes Halder, Johannes Hügle, Julius Kistenfeger, Elfriede Kohlruss, Georg Leidel, Alfons Lock, Josef Mauz, Karl Miller, Walter Moll, Rudolf Ott, Franz Ulrich Romer, Franz Scheuing, Eugen Schleicher, Martin Zimmermann, Franz Borst, Horst Bottenschein, Christian Boué, Waldemar Brauchle, Rainer Erhart, Erich Glöggler, Otto Gräter, Friedrich Hirschmann, Maximilian Ochs, Roland Renn, Josef Rieder, Hans Peter Ruhnau, Wolfgang Schaffrina, Johannes Schlecker, Ludwig Schwarz, Waltraud Schweitzer, Josef Steinle, Ludwig Stetter, Hermann Ströbele, Max Weber und Berthold Wiedmaier.