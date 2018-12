Ehinger C1 gewinnt gegen Ravensburg

Ihr zweites Spiel in Folge haben die C-Jugend-Handballer der Trainer Marco Gegic und Frank Bosler gewonnen. Zu Gast war der TSB Ravensburg. Beiden Mannschaften mangelte es in der Anfangsphase an der nötigen Konzentration und Bewegungsfreude. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit einem Stand von 7:8 steigerten sich die TSG-Jungen in der zweiten Halbzeit deutlich. Das Team agierte konsequent in der Abwehr und setzte sich auch im Angriff immer häufiger durch, sodass es am Ende mit 21:16 verdient gewann. Für die TSG Ehingen spielten Oliver Dubrowski, Lukas Frielitz, Leon Gegic, Till Henkel, Konstantinos Kalaitzis, Hussein Maatouk, Marian Markotic, Arne Müller, Maximilian Schelkle, Moritz Schön und Daniel Stepanenko.