Ehinger C-Jugend erneut erfolgreich

Mit 34:13 hat die männliche Handball-C-Jugend der TSG Ehingen ihr Spiel in Blaubeuren gegen den TV Gerhausen II für sich entschieden. Das Ehinger Team war als klarer Favorit ins Spiel gegangen, zeigte dies in den ersten zehn Minuten aufgrund vieler technischer Fehler jedoch nicht, sodass Gerhausen sogar kurzfristig in Führung ging. Ab der Hälfte des ersten Durchgangs begann die Mannschaft von Manuel Frielitz und Joe Freudigmann dann, sich kontinuierlich abzusetzen. Zur Pause lagen die Gäste 14:7 in Führung. Druck gegen den Angriff und hervorragendes Agieren in die Passwege der Gegner hinein, vor allem von Lucas Mauz und Daniel Stepanenko, nahmen dem Gerhauser Team jede Chance, noch einmal heranzukommen. Besonders hervorgehoben werden darf die Leistung von Niklas Gaal, der mit 14 Toren der überragende Torschütze der Ehinger war. TSG: Gaal, Hahn, Hellmuth, Henkel, Höchstädter, Mack, Mauz, Naas, Schön, Schaude, Schelkle, Stepanenko, Zoller.