Ehinger C-Jugend erneut erfolgreich

Ein weiteres Mal in der Saison 2019/20 sind die C-Jugend-Handballer der TSG Ehingen als Sieger vom Feld gegangen. Mit 24:19 gewannen die Ehinger in der Wangener Argenhalle gegen die dortige C2. In dem sehr fairen Spiel führte das Team der Trainer Joe Freudigmann und Manuel Frielitz zur Halbzeit mit 13:8, baute den Vorsprung in der zweiten Halbzeit zwischendurch noch aus und gewann am Ende mit 24:19. Vor allem der Rückraum der TSG zeigte eine überragende Leistung – Benni Mack überzeugte mit zwölf Toren. Lobend erwähnte Joe Freudigmann außerdem die beiden D-Jugendlichen, die aufgrund kurzfristiger Ausfälle das Team als Außenspieler ergänzten. Für das nächste Spiel der TSG-C-Junioren im österreichischen Hard erwarten die Trainer jedoch weniger technische Fehler von ihren Spielern.