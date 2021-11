Ehinger Businesspark kommt im SWR-Fernsehen

Das SWR-Fernsehen sendet am Mittwoch, 10. November, um 19.30 Uhr einen ausführlichen Beitrag zum BED Businesspark Ehingen Donau. „Stadt-Land-Wandel“ ist der Titel einer aktuellen Themenwoche des SWR Baden-Württemberg.

Hervorragendes Beispiel

Weil der Businesspark ein hervorragendes Beispiel dafür ist, wie man Standortpolitik auch im ländlichen Raum erfolgreich betreiben kann, wurde die Redaktion des SWR auf Ehingen aufmerksam. Einen ganzen Tag war das Kamerateam vor Ort, um Aufnahmen vom modernen Gebäudekomplex zu machen. So erhalten die Menschen im Fernsehen einen Eindruck, wie es im Innern des Businessparks Ehingen Donau aussieht. Neben Oberbürgermeister Alexander Baumann und den Geschäftsführern des BED, Bettina Gihr-Kneißle und Prof. Dr. Michael Gaßner, kommen auch Mieterinnen und Mieter zu Wort. Sie geben einen Einblick, welche Aspekte den Ausschlag gegeben haben, den Sitz ihres Unternehmens in den Businesspark zu legen, und welche Services für sie einem Mehrwert bringen. „Herausragend günstig bei Preis und Leistung“, so kann man den Kommentar eines der Interviewpartner zusammenfassen.