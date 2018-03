Ehinger besuchen den Schul-Caterer

Seit Beginn dieses Schuljahres werden die drei Ehinger Schulmensen an der Michel-Buck-Schule, Realschule und auf dem Längenfeldcampus von Dornahof Integrationsbetrieb beliefert. Geschäftsführer Volker Braun hat eine Ehinger Delegation aus Vertretern der Schulen (Schulleitung und Mensakräfte) sowie des Schulträgers am Stammsitz des Unternehmens in Altshausen empfangen. Die Besucher konnten sich ein umfassendes Bild des modernen Sozialunternehmens machen.

Neben der Tätigkeit als Caterer bietet der Dornahof zudem stationäre Wohnangebote, verschiedene Werkstätten zur beruflichen Wiedereingliederung sowie eine Gärtnerei und einen Hofladen. Sowohl in Riedlingen als auch in Altshausen betreibt das Unternehmen eine Großküche für am Arbeitsplatz benachteiligte Personen. In der Großküche in Riedlingen wird das Essen für die Schüler aus Ehingen frisch zubereitet. Dornahof-Geschäftsführer Volker Braun betont, dass der Dornahof großen Wert auf die Regionalität der verwendeten Lebensmittel legt: „Saisonales Gemüse und Salate stammen größtenteils aus eigenem Anbau der Gärtnerei am Dornahof“.

Erfreulich findet Bürgermeister Sebastian Wolf, dass das Mensaangebot von den Schülern sichtlich gut angenommen wird. So konnten die Essenszahlen in den Ehinger Schulmensen seit dem Start zum neuen Schuljahr und der damit einhergehenden Erweiterung des Essensangebots deutlich gesteigert werden. „Wir freuen uns, wenn dieser Trend weiter anhält, da der neue Anbieter aus unserer Sicht gutes, ausgewogenes und gesundes Essen an unseren Schulen anbietet.“

Die Vertreter der Schulen, des Schulträgers und des Dornahofs vereinbarten, die Zusammenarbeit noch weiter zu intensivieren und gemeinsam die Akzeptanz in der Schülerschaft zu steigern. So sollen unter anderem regelmäßig runde Tische zur Qualitäts- und Angebotsentwicklung eingeführt werden.

Informationen zum Angebot in den Ehinger Schulmensen erhalten Interessierte bei Juliane Schmid von der Ehinger Stadtverwaltung unter der Telefonnummer 07391/50 32 41.