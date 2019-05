Ehinger beim Play-off-Finale

Ein besonderes Erlebnis wurde für 23 Ehinger die Teilnahme am Play-off-Finale der TTF Liebherr Ochsenhausen gegen den FC Saarbrücken in Frankfurt. Als Dankeschön für den Service bei Heimspielen des Bundesligisten in der Ehinger Johann-Vanotti-Sporthalle hatte der Bundesligist die Helfer des TTC Ehingen zum Finale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft eingeladen. Dass Ochsenhausen dann auch noch 3:0 gewann, war die Krone dieses Ausflugs der Ehinger. „Wir Ehinger hatten mit 23 Personen ein Viertel des Busses belegt“, sagte der TTC-Vorsitzende Karl Scheible. Auf der Fahrt von 9 Uhr bis 13.30 Uhr waren alle Getränke frei. Für die Ehinger waren Top-Plätze reserviert. Hervorragende Stimmung herrschte in der Halle bei mehr als 4000 Zuschauern. Nach Ende der Partie durften die Ehinger nicht nur auf das TTF-Mannschaftsfoto mit Fans, sondern auch kurz den Meisterpokal in Händen halten.

Bei der Siegerehrung wurde ein junger Ehinger von ZDF-Moderator Norbert König aufgerufen. Er gewann zwei Karten für das Masters im Herbst in Bremen. Nach der Rückkunft gab es noch ein Essen im Lokal Top-Spin in Ochsenhausen. Hier wurde noch besonders der Einsatz der Ehinger TTC-Mitglieder mit ihrem Verkaufsstand und Service bei den Heimspielen der TTF in Ehingen lobend erwähnt. Dieser Service könnte sich auch in der kommenden Saison der TTF fortsetzen.

Vom TTC Ehingen war das ganze Service-Team dabei, Männer, Frauen und Jugendliche. Am Sonntagabend hörte der SZ-Mitarbeiter aus den Worten von Karl Scheible noch die Begeisterung heraus. (ai)