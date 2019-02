Ehinger Basketballer sichern den Klassenerhalt

Mit dem zwölften Saisonsieg hat sich das Team Ehingen Urspring am Samstagabend in der JVG-Halle den Klassenerhalt in der Basketball-ProA gesichert. Das 88:76 (53:42) über den FC Schalke 04 war allerdings kein Spiel für Basketball-Feinschmecker.

Es dauerte rund 15 Minuten, bis Ehingens Headcoach Domenik Reinboth ins Foyer der JVG-Halle zur Pressekonferenz erscheint. Reinboth setzt sich und lässt als erstes das Lob von Schalkes-Trainer Raphael Wilder über sich herunterprasseln. „Alles, was wir schlecht gemacht haben, hat Ehingen gut gemacht. Wir haben drei von 25 Dreiern getroffen, was eine Quote von zwölf Prozent ergibt, Ehingen hat neun von 18 Dreiern gemacht, was eine Quote von 50 Prozent bedeutet. Gefühlt war Ehingen nie in der Situation, das Spiel zu verlieren“, sagte Raphael Wilder und brachte damit das Spiel kurz und prägnant auf den Punkt.

Und dann konnte endlich auch Domenik Reinboth das Mikrofon in die Hand nehmen und Anfang Februar einen Satz sagen, der für die Steeples alles andere als selbstverständlich ist: „Ich bin zufrieden. Wir haben unseren zwölften Sieg und werden definitiv mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben.“ Applaus und viele zufriedene Gesichter bei den Fans, die bei der Pressekonferenz auf die Statements der Trainer gespannt waren.

Kleine Tricks im zweiten Viertel

Und Domenik Reinboth kann auch zufrieden sein mit seiner Mannschaft, die an diesem Samstagabend auf einen Gegner getroffen ist, der in vielen Belangen den Ehingern einfach unterlegen war. Schon nach wenigen Minuten machten die Steeples an diesem Abend deutlich, dass sie unbedingt diesen Erfolg, diesen zwölften Sieg und somit den Klassenerhalt haben wollten. Schnell lag Ehingen mit 9:5, 15:10, 21:15 und am Ende des ersten Viertels mit 24:19 vorne.

Wenig spektakulär, aber dafür immer effektiv gingen die Steeples das Spiel an, versuchten dann sogar im zweiten Viertel, mehrere kleine Tricks in das Spiel zu bringen. Zwar konnten die Königsblauen aus Gelsenkirchen im zweiten Viertel kurzzeitig ausgleichen (24:24), doch dann war es auch vorbei mit den Glücksgefühlen aus dem Pott. Denn sobald die Steeples Gas gaben, sobald sie das Tempo anzogen, waren die Gäste in vielen Teilen des Spiels überfordert. Als dann gegen Ende des zweiten Viertels Tanner Leissner per Dunk auf 42:33 stellte und Kevin Yebo zwei Dreier folgen ließ, war der 53:42-Halbzeitstand perfekt.

Auch nach dem Wechsel bestand für die Ehinger nie wirklich die Gefahr, das Spiel, den anvisierten Sieg noch aus der Hand zu geben. Das dritte Viertel endete mit einem Stand von 67:55 auf der Anzeigetafel und wer nun dachte, im letzten Viertel käme noch Spannung auf, war falsch gewickelt. Auch hier spielten die Ehinger souverän, hielten die Gäste immer auf rund zehn Punkte Abstand und am Ende war auf der Anzeigetafel der zwölfte Saisonsieg mit 88:76 in Stein gemeißelt.

„Jetzt konzentrieren wir uns auf das Auswärtsspiel in Hanau und wollen den nächsten Schritt nach vorne machen“, so Reinboth, der es vermieden hat, den Begriff „Playoffs“ in den Mund zu nehmen.

Mehr entdecken: Konzentration aufs Wesentliche

Mehr entdecken: Bekenntnis zu Ehingen Urspring