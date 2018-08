Ehinger Bahn-Grundstück wird versteigert

Beim Auktionshaus Karhausen in Berlin wird am 21. September ein Areal der Deutschen Bahn in Ehingen versteigert. Das Berliner Auktionshaus ist für die Versteigerung außergewöhnlicher Immobilien bundesweit bekannt.

In den vergangenen Jahren wurden unter anderem rund 700 Bahnhöfe, diverse Schlösser und eine große Zahl Waldflächen erfolgreich vermarktet. Ende 2017 bewirkte die Versteigerung des Brandenburger Dorfes „Alwine“ ein weltweites Medienecho.

„Das Grundstück an der Blaubeurer Straße mit rund 6200 Quadratmeter eignet sich für eine vielfältige Nutzung“, so Matthias Knake, Vorstand und leitender Auktionator der Auktionshaus Karhausen AG. Zur Zeit sind Teilflächen an Kleingärtner verpachtet, die Verträge müssen zunächst vom Käufer übernommen werden. Das Mindestgebot liegt bei 25 000 Euro (zzgl. Courtage) und bietet somit die Chance auf einen preiswerten Erwerb.

Ausführliche Exposés, in denen auch die besonderen Vertragsbedingungen für Bahnobjekte enthalten sind, erhalten Interessenten beim Auktionshaus unter der Telefonnummer 030/890 48 56 oder per E-Mail unter info@karhausen-ag.de. Informationen über 70 weitere Immobilien der Herbst-Auktion sind auf der Website www.karhausen-ag.de abrufbar. Auch Besichtigungstermine können vor der Auktion vereinbart werden.

Für Bieter, die nicht persönlich an der Versteigerung teilnehmen können, besteht zudem die Möglichkeit, einen schriftlichen Bietungsauftrag zu erteilen oder sich vorab als Telefonbieter beim Auktionshaus registrieren zu lassen.