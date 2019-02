Ehinger B-Junioren spielen um den Titel

Bei den Hallenfußball-Verbandsmeisterschaften der Jugend geht es am Wochenende in die nächste Runde. Während bei den B-Junioren bereits um den Titel gespielt wird, ermitteln C- und D-Junioren die Endrundenteilnehmer. Dabei sind zwei Mannschaften von der TSG Ehingen (B- und D-Junioren) und ein Team der SGM Ehingen-Süd/Rottenacker/Griesingen (C-Junioren).

Bei den B-Junioren qualifizierten sich am vergangenen Wochenende acht Mannschaften in vier Vorrundenturnieren für die Endrunde, die am Sonntag, 17. Februar, in Ehningen (Fußballbezirk Böblingen/Calw) ausgetragen wird. Dabei trifft die TSG Ehingen, die sich in der Vorrunde zusammen mit dem SV Westerheim durchgesetzt hat, in ihrer Gruppe auf die SGM Obersontheim/Vellberg, den VfL Herrenberg und den VfL Nagold. In der anderen Gruppe spielen die SGM Löwenstein Sulmtal, der SV Westerheim, die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und der TSV Frommern. Die jeweils zwei Gruppenbesten erreichen das Halbfinale.

Bei den C-Junioren gibt es vor der Endrunde eine Zwischenrunde, die am Sonntag, 17. Februar, in vier Gruppen und an vier Orten ausgetragen wird. In Gruppe 1 in Pfullingen (Bezirk Alb) spielt die SGM Ehingen-Süd/Rottenacker/Griesingen, die sich in ihrer Vorrundengruppe neben dem VfL Pfullingen und dem TSV Neu-Ulm die Teilnahme an der Zwischenrunde sicherte. Auf Pfullingen trifft die SGM auch in der Zwischenrunde, weitere Gegner sind der SSV Reutlingen 05, der SV Zimmern, die TSG Tübingen und der TSV Frommern. Die besten zwei Teams der Sechsergruppen ziehen in die Endrunde ein. Die weiteren sechs Endrundenteilnehmer werden in den drei anderen Zwischenrundengruppen in Dotternhausen (Bezirk Zollern), Ebhausen (Bezirk Böblingen/Calw) und Ludwigsburg (Bezirk Enz/Murr) ermittelt.

Die D-Junioren tragen am Sonntag ihre Zwischenrundenspiele aus. Gespielt wird in vier Gruppen. In Gruppe 2 in Dotternhausen (Bezirk Zollern) tritt die TSG Ehingen an, die mit Olympia Laupheim und dem VfL Pfullingen in ihrer Vorrundengruppe in Dornhan weiterkamen. In der Zwischenrunde kämpft Ehingen gegen den VfL Pfullingen, die TSG Balingen, den SV Baiersbronn, den SV Zimmern und die TSG Tübingen um einen von zwei Plätzen für die Endrunde. Auch aus den anderen Gruppen in Neu-Ulm (Donau-Iller), Ebhausen (Böblingen/Calw) und Schrozberg (Hohenlohe) kommen je zwei Teams weiter.