Ehinger B-Junioren spielen auswärts

Beide auf Verbandsebene spielenden Fußball-Juniorenteams der TSG Ehingen spielen am Samstag, 28. September, um 15 Uhr. Beide haben schwere Gegner.

B-Junioren Verbandsstaffel: TuS Ergenzingen – TSG Ehingen (Samstag, 15 Uhr). - Die TuS Ergenzingen betreibt seit Jahren eine hervorragende Jugendarbeit und ist in der Verbandsstaffel etabliert. Die Gastgeber haben in zwei Spielen vier Punkte geholt und sind Tabellenfünfter. Doch die Gäste werden sich nicht verstecken.

WFV-Verbandspokal, 2. Runde Neckarsulmer SU – TSG Ehingen 3:2 (2:1). - Die Ehinger B-Junioren spielten am Mittwoch in der zweiten Runde des Verbandspokals. Bei der Neckarsulmer SU lieferten die TSG-Junioren ein gutes Spiel ab und gingen durch Kevin Navis (10. Minute) in Führung. Dann allerdings kassierten sie drei Gegentore durch Besart Jashari (2) und Simon Doll. Emirkan Balaban verkürzte zum 3:2 in der 68. Minute.

C-Junioren Landesstaffel 4: TSG Ehingen – FC Wangen (Samstag, 15 Uhr). – Nach dem Achtungserfolg in Friedrichshafen haben die Ehinger heute den Tabellenzweiten FC Wangen zu Gast. Die Allgäuer haben bisher ihre beiden Spiele gewonnen. Doch zumindest ein Remis hat die Mannschaft von Trainer Mohsen Younis als Ziel.