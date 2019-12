Ehinger B-Junioren sind im Soll

Nach dem Sieg gegen FV Ravensburg I gehen die von Tom Breymaier trainierten Fußball-B-Juniorinnen der TSG Ehingen auf einem Nichtabstiegsplatz liegend in die Winterpause der Verbandsstaffel Süd. Mit 17 erreichten Punkten aus 13 Spielen sind die TSG-Junioren im Soll, wenngleich der Trainer nach den Heimspielen gegen SV Zimmern und FC Wangen nicht zufrieden war. „Es ist wichtig, dass wir mit einem Sieg die Vorrunde abgeschlossen haben“, sagt Tom Breymaier. Er habe jetzt ein eingespieltes Team, das als Tabellenzehnter nur um vier Punkte schlechter dasteht als der derzeitige Tabellenvierte. „Wir wollen nicht nachlassen in der Rückrunde“, sagt der Trainer. Die Ehinger B-Junioren werden an den Hallenturnieren in Reutlingen und Illertissen teilnehmen. Ende Januar beginnen die B-Junioren schon mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Zuvor strebt die Mannschaft die Bezirkshallenmeisterschaft an, bei der zwei Mannschaften der TSG bereits die Vorrunde absolviert haben.