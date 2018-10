Ehinger B-Junioren siegen weiter

Die Fußball-B-Junioren der TSG Ehingen haben in der Verbandsstaffel Süd zum vierten Mal in Folge gewonnen. Die C-Junioren spielten in der Landesstaffel gegen Ravensburg II unentschieden. Eine Niederlage gab es hingegen für die Ehinger A-Junioren.

A-Junioren Verbandsstaffel: VfB Friedrichshafen – TSG Ehingen 6:2 (1:0). - Die TSG Ehingen wartet immer noch auf ihren ersten Saisonsieg. Den Pausenrückstand glichen die Häfler durch ein Eigentor aus. Doch dann gelang nur noch Mohamed Sangane für Ehingen der Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 2:3. Am Ende stand eine deutliche Niederlage.

B-Junioren Verbandsstaffel: TSG Ehingen – VfB Friedrichshafen 3:1 (2:0). - Tore: 1:0 Sebastian Bednarski (5.), 2:0 Andreas Buslaev (21.), 3:0 Kubilay Sahanlar (65.), 3:1 (74.). - Sehenswert war das 1:0 durch einen Fallrückzieher. „In der ersten Halbzeit hätten wir aufgrund unserer Überlegenheit noch mehr Tore erzielen können“, sagte TSG-Trainer Mathias Zok. Nach der Pause ließen die Ehinger etwas nach und Friedrichshafen erhöhte den Druck. Doch der verdiente Sieg geriet nicht in Gefahr.

C-Junioren Landesstaffel 4: TSG Ehingen – FV Ravensburg II 1:1 (0:1). - Die punktgleichen Mannschaften zeigten ein Spiel auf hohem Niveau. Die TSG, die in der 55. Minute den 0:1-Pausenrückstand ausglich, hat weitere Chancen nicht genutzt und Ravensburg hatte gefährliche Einzelaktionen. „Das Ergebnis geht in Ordnung“, sagte Trainer Stefan Scherb