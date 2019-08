Ehinger B-Junioren melden Erfolge

Die Fußball-B-Junioren der TSG Ehingen haben am vergangenen Wochenende mit den Vorbereitungsspielen begonnen. Die Verbandsstaffel-Mannschaft von Trainer Tom Breymaier spielte sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Die Ausbeute: ein Sieg und ein Unentschieden.

FV Biberach – TSG Ehingen 1:4 (1:1). - Durch eine starke zweite Halbzeit gelang ein deutlicher Sieg. Torschützen waren Dominik Pikneev (3) und Cankut (1).

TSG Ehingen – Young Boys Reutlingen 2:2 (1:1). - Die Gäste hatten im ersten Durchgang viele gute Torchancen, gingen jedoch nur mit 1:0 in Führung. Nach dem Ausgleich durch Dominik Pikneev kam das 1:2, das Adrian Panea zum 2:2 ausglich.