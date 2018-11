Ehinger B-Junioren feiern Heimsieg

Die B-Junioren der TSG Ehingen sind in der Fußball-Verbandsklasse Süd wieder in der Erfolgsspur. Sie besiegten Wangen mit 2:1. Für die A-Junioren der TSG gab es dagegen in Tübingen erneut eine Niederlage.

A-Junioren Verbandsstaffel: TSG Tübingen – TSG Ehingen 4:1 (2:1). - Obwohl die Ehinger A-Junioren erneut durch Luca Ulmer (12.) in Führung gingen, lagen sie durch Tore von Lukas Faltenbaum und Tugay Özdemir zur Halbzeit im Rückstand. Adrian Müller und Lukas Faltenbaum trafen im zweiten Durchgang zum 4:1.

Bereits am Mittwoch, 28. November, 19 Uhr, steht für die Ehinger A-Junioren das nächste Spiel in der Verbandsstaffel auf dem Programm. Beim FV Olympia Laupheim wird das vor wenigen Wochen wegen Nebels abgebrochene Spiel nachgeholt.

B-Junioren Verbandsstaffel: TSG Ehingen – FC Wangen 2:1 (1:0). - Nach den Ehinger Toren von Leon Kosa in der zehnten Minute und Maximilian Dusper in der 55. Minute verkürzten die Allgäuer zwar, doch die TSG Ehingen behielt die Punkte für sich. „Es war ein verdienter Sieg, der auch höher möglich war“, sagte TSG-Trainer Mathias Zok. Die Ehinger waren sehr zweikampfstark und haben die Partie clever zu Ende gespielt. Am kommenden Sonntag spielt die TSG Ehingen in Rottenburg