Ehinger B-Jugend trifft auf Biberach

Die Fußball-B-Junioren der TSG Ehingen haben in der Verbandsstaffel Süd Heimrecht und im Derby gegen Biberach gute Aussichten auf einen Sieg. Die C-Junioren der TSG wollen am Bodensee punkten. Die Ehinger A-Junioren treten als Außenseiter in Pfullingen an.

A-Junioren Verbandsstaffel: VfL Pfullingen – TSG Ehingen (Sonntag, 15.30 Uhr, Vorrunde 5:1). - Die Gastgeber waren bisher sehr erfolgreich und stehen auf dem fünften Tabellenplatz. Nur an einem guten Tag können die Ehinger wenigstens auf ein Remis hoffen.

B-Junioren Verbandsstaffel: TSG Ehingen – FV Biberach (Sonntag, 13 Uhr, Vorrunde 2:1). - Nach zwei Siegen gab es für die Ehinger B-Junioren eine Niederlage in Balingen. Doch die TSG war zumindest gleichwertig und es mangelte nur an der Chancenverwertung. Gegen den FV Biberach gilt es am Sonntag, den Sieg aus der Vorrunde zu wiederholen.

C-Junioren Landesstaffel 4: SG Ailingen – TSG Ehingen (Samstag, 14 Uhr, Vorrunde 0:13). - Das war am 6. Oktober ein richtiges Schützenfest, 13:0 gewann die TSG in der Vorrunde gegen Ailingen. Die Ehinger legten damals den Grund für das positive Torverhältnis, das bis heute Bestand hat. Beim Tabellenletzten gelten die Gäste erneut als Favorit.