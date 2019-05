Ehinger Bürgerwache besucht Salzburger Bürgergarde

Die historische Bürgerwache Ehingen hat die befreundete Bürgergarde in Salzburg besucht. Für rund 80 Kameraden aus den Infantriezügen sowie den Spielmannszug ging es zusammen mit Kommandant Josef Stocker und Oberbürgermeister Alexander Baumann zwei Tage lang ins Nachbarland. Die dortige Bürgergarde feierte zusammen mit den Ehingern das 40. Jubiläum ihrer Wiedergründung und den in Österreich bedeutenden Georgi-Ritt.

Früh ging es los, am Samstagmorgen. Nach rund fünf Stunden Busfahrt erreichte die Delegation aus der Donaustadt ihr Ziel an der Salzach. Nachdem die Ehinger Wehr mit gekonnter musikalischer Untermalung des Spielmannszuges über den Salzburger Domplatz, in dessen unmittelbarer Nähe auch das Zelt für die kommenden Festivitäten aufgebaut war, in die Stadt und zu den bereits wartenden Gastgebern marschiert war, wurde zur Begrüßung Salut geschossen. Während die Salzburger aus ihrem Falconet „Eule“ drei Schuss zur Begrüßung abgaben, antworteten die Ehinger traditionsgemäß mit dem Schießkommando, das mit Reihen- und Generalssalut den Gruß erwiderte. Nach der offiziellen Begrüßung durch das Salzburger Stadtoberhaupt und seinen Ehinger Kollegen Alexander Baumann, marschierten die Wehren durch die geschichtsträchtige Stadt.

Erneut ging es vorbei am Salzburger Dom, welchen einige Kameraden später am Tag noch genauer anschauen würden, vorbei am Festspielhaus und durch die malerischen mittelalterlichen Gassen. Auf die gelungenen Darbietungen wurde nach Beendigung des Parademarschs im Festzelt noch einmal angestoßen. Nach einem schönen aber auch anstrengenden Tag ging es für Bürgerwachmänner, Grenadiere und Spielleute in der Folge aber auch schon früh ins Quartier, welches sich etwas außerhalb des Zentrums befand.

Der darauffolgende Morgen führte die Ehinger auf die Burg. Mit der Seilbahn ging es nach oben zur Georgi-Kirchweih und dem damit verbundenen Georgi-Ritt. Heuer hatte sich sogar das österreichische Fernsehen (ORF) angesagt, um tolle Bilder der historischen Stadtsoldaten sowie von den hübsch zurechtgemachten Reitern und ihren Pferden für die Abendnachrichten zu filmen. Nach dem Gottesdienst wurde erneut gefeiert und die Kameradschaft vertieft. Der Spielmannszug der Ehinger erntete für ihre Musikstücke ordentlich Beifall von den Einheimischen und den Touristen.