Ehinger Arzt gibt ein Buch heraus

Michael Jamour, Chefarzt der Geriatrischen Rehabilitationsklinik Ehingen, hat als Herausgeber und Autor federführend an der Entstehung eines Standardwerks der Geriatrischen Rehabilitation mitgewirkt.

Die Geriatrische Rehabilitation ist eine wesentliche Säule in der Sicherung einer hochwertigen Versorgung älterer Menschen. Dabei geht es zentral um die Wiedererlangung von Aktivitäten und Teilhabe und die Wiederherstellung verlorengegangener Lebensqualität. Sie bietet die Chance, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden und setzt damit den sozialrechtlichen Grundsatz „Rehabilitation vor Pflege“ um.

Der Titel des im renommierten Kohlhammer Verlag erschienenen Buches lautet „Geriatrisch-Rehabilitatives Basis-Management – Ein Leitfaden für die Praxis“. Und genau das soll das Fachbuch auch sein: Eine Hilfe für alle in der Behandlung geriatrischer Patienten beteiligten Berufsgruppen im Alltag. Rund zwei Dutzend erfahrene Geriater aus dem Expertenbeirat Geriatrisch-Rehabilitatives Basis-Management haben in dem Grundlagenbuch ihre Erfahrung zusammengetragen. In zwölf Modulen wird das Geriatrisch-Rehabilitative Basis-Management dargestellt.

Themen sind unter anderem die häufigen Erkrankungen im Alter, speziell der Inneren Organe, des Nervensystems und des Bewegungsapparates sowie der Umgang mit Polypharmazie, Stürzen, Inkontinenz, Mangelernährung, Schluckstörungen, kognitiven Einschränkungen und psychischen Begleiterkrankungen wie Angst oder Depression.

Mit dieser in der Fachwelt sehr positiv beachteten Veröffentlichung hat Jamour einmal mehr seine Rolle als Experte unterstrichen. So ist er aktuell unter anderem Mitglied im Fachausschuss Geriatrie der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft und sitzt im Vorstand des Bundesverbands Geriatrie. Im Juli 2015 hatte er bereits in der Expertenanhörung der Enquetekommission „Pflege in Baden-Württemberg zukunftsorientiert und generationengerecht gestalten“ die Gelegenheit, mit seiner praktischen Erfahrung die Landesregierung in Fragen der Versorgung hochbetagter Menschen zu beraten.