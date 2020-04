Ehinger Arzt betreut Patienten jetzt auch online

So wenig direkten Patientenkontakt wie nötig, so hochwertige medizinische Versorgung wie möglich. Vor dieser Herausforderung stehen aktuell die Hausarztpraxen. Jetzt gilt es, neue Wege zu finden, um Patienten in Zeiten von Social Distancing und Quarantäne lückenlos weiter zu betreuen. Online-Dienste erweisen sich hier als vielversprechender Lösungsansatz. Das stellt auch Dietmar Schubert fest. Der Allgemeinmediziner aus Ehingen erprobt derzeit gleich mehrere digitale Dienste im Praxisalltag.

„Wir haben vergangene Woche die Video-Sprechstunde eingeführt. So kann ich von meinem Behandlungszimmer aus den Patienten direkt zuhause auf dem Handy oder Computer anrufen und mit ihm am Bildschirm sprechen“, erklärt Dietmar Schubert die neue Vorgehensweise. Das Ziel sei, den direkten Arzt-Patienten-Kontakt in der Praxis auf notwendige körperliche Untersuchungen zu reduzieren. Die Besprechung der Befunde und die Verlaufskontrolle von Krankheiten werden dann per Video-Sprechstunde ausgeführt.

Rezepte kommen per App

Auch wegen eines Rezepts müssen die Patienten nicht mehr in die Praxis kommen. Seit ein paar Tagen testet die Praxis die digitale Bestellung und den Versand von Online-Rezepten. Dafür müssen die Patienten nur eine App auf ihre Smartphones laden, ein Bestellformular ausfüllen und an die Praxis senden. Dort wird ein digitales Rezept erstellt und dieses erscheint dann auf dem Smartphone des Patienten, der es dann direkt an eine der in der App angezeigten Apotheken weiterleiten kann. Die Apotheke verarbeitet den Auftrag und schickt das Medikament dann an den Patienten oder er holt es vor Ort ab.

Dietmar Schubert hat mit dem Verfahren bereits gute Erfahrungen gemacht. „Bereits seit zwei Wochen können Patienten auf der Website Corona-Online-Fragebogen ausfüllen. Anhand dieses Fragebogens kann ich feststellen, ob die Notwendigkeit eines Corona-Tests besteht oder nicht. Benötigt der Patient den Test, wird er ihm nach Hause geschickt“, erklärt Schubert.

Entscheidungen können auch über den Bildschirm getroffen werden

Eine Entscheidung nur über den Bildschirm zu treffen, findet der Allgemeinarzt nicht schwierig. „Wir begleiten die Patienten oft schon viele Jahre.“ Und er ist sicher, dass die Entwicklung dieser Art der Patientenversorgung weitergehen wird. „Wir Hausärzte müssen gemeinsam genau diese Entwicklung voranbringen, damit wir unsere Patienten weiterhin und trotz Corona versorgen können. Ich kann allen nur empfehlen, es einfach mal auszuprobieren.“