Ehinger Albvereinssenioren wandern um Blaubeuren

Die Senioren der ehinger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins brechen am Mittwoch, 4. April zu einer Wanderung um und oberhalb von Blaubeuren auf.

Die Standardwanderer (gutes Schuhwerk, eventuell Bergstöcke) steigen vom Bahnhof Blaubeuren aufwärts an der Blauen Grotte, der Ruine Rusenschloss und am Knoblauchfels vorbei zur Rusenhöhe (Gipfelhöhe noch nicht erreicht). Weiter geht’s in Richtung Sonderbuch, allerdings biegen die Teilnehmer vor dem Ort nach Westen ab und erreichen beim Landsitzle die maximale Höhe der Wanderung mit 681 Metern.. Unterwegs genießen sie bei gutem Wetter immer wieder schöne Ausblicke. Ab dem Landeplatz Sonderbuch geht’s nur noch bergab zum Blautopf und zum historischen Hammerwerk, danach quer durch die Stadt zum „Feuerspeienden Berg“. Die Dauer der Wanderung schätzen die Organisatoren auf rund zweieinhalb Stunden.

Die Kurzwanderer bleiben gemütlich im Tal und genießen allein das sprießende Grün und die blühenden Landschaften.

Für alle Teilnehmer gilt: genügend Getränke mitnehmen. Treffpunkt für beide Gruppen ist um 11.35 Uhr beim Bahnhof. Die Rückkehr nach Ehingen ist bis 17.,41 Uhr geplant.