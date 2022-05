Ehinger Albverein besichtigt die neuen Filstalbrücken

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Ortsgruppe des Ehinger Albvereins besichtigte die beinahe fertiggestellten Filstalbrücken. Gerhard Kräutle chauffierte die Gruppe sicher im Kleinbus zum vorgesehenen Ausgangspunkt. Zuvor erwanderte die Gruppe im Filstal bei Mühlhausen den Buch-Weg. Dieser führte vom Parkplatz „Höhenblick“ direkt auf die malerische Hochfläche. Von der Freifläche an der Sommerhalde bot sich ein einzigartiger Ausblick auf die Ortschaft Mühlhausen im Täle, aber auch auf die Aufstiegstraße der A8. Georg Dornfried führte die Albvereinler bei idealen Wetter hinauf bis zu dem 726m hoch gelegenen Rechberg. In Richtung Sterneck in Wiesensteig erkannte man bereits die imposanten Bauwerke der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Über dem Portal Buch waren die Aussichten auf die Eisenbahntunnel und die beiden Filstalbrücken äußerst beeindruckend. Am Nachmittag begab man sich dann mit einem sachkundigen Führer zu den neuen Filstalbrücken. Vorab wurde eingehend über die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm informiert und anschließend wurde jeder Teilnehmer mit Helm, Schutzweste und Sicherheits-Gummistiefeln für die Besichtigung ausgerüstet. Mit einem speziellen Bus aus der Schweiz, der für besonders steile Strecken geeignet ist, wurden die Teilnehmer zur Baustelle gebracht. Die parallel laufenden Spannbetonbrücken sind 485 bzw. 472 m lang und verlaufen in einem Achsabstand von 30 m. Es waren imposante Eindrücke, die die Albvereinler nicht nur von den beiden das Filstal in 85 m Höhe überspannenden Brücken, sondern auch von dem Boßler- und dem Steinbühltunnel, bekommen haben. Diese einmalige Gelegenheit, das gigantische Bauwerk zu besichtigen, wird noch lange Gesprächsstoff bieten und nachwirken. Voraussichtliche Freigabe der Neubaustrecke ist am 11. Dezember 2022. Die Testzüge befahren die Bahnstrecke mit 275 km/h, dies sind 10% mehr, als die geplante Reisegeschwindigkeit.