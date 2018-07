Ehinger A-Junioren schaffen den Aufstieg

Die A-Junioren der TSG Ehingen haben es am Sonntag geschafft. Vor 250 Zuschauern mussten sie eine in Frommern erlittene Niederlage ausgleichen. Erst in der Nachspielzeit stand die Entscheidung fest.

A-Junioren Aufstiegsrunde zur Verbandsstaffel: TSG Ehingen - TSV Frommern 3:0 (1:0). - Tore: 1:0 Yassin Agan (35.), 2:0, 3:0 Kristof Majewski (75., 90+4). - TSG-Trainer Mohsen Younis wunderte sich über die stark defensiv eingestellte Gästemannschaft. Vor einer ansehnlichen Zuschauerkulisse zeigte die TSG Ehingen ein sehr gutes Spiel. Lange stand es allerdings nur 1:0, was die Gäste weitergebracht hätte. Nach dem 2:0 wäre ein Elfmeterschießen fällig gewesen.

In der 94. Minute erlöste Kristof Majewski die TSG mit seinem 3:0 zum verdienten Ehinger Sieg. Lob bekam die Schiedsrichterin aus Mietingen für ihre hervorragende Spielleitung. - Zur selben Uhrzeit hat die Ehinger B-Jugend ihr erstes Aufstiegsspiel in Frommern ausgetragen. Die Mannschaft von Tonio Giuliano gewann mit 4:2. Sie hat nun die beste Gelegenheit, durch einen weiteren Sieg im Rückspiel nächsten Sonntag ebenfalls den Aufstieg klar zu machen.