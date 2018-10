Ehinger A-Junioren rechnen sich was aus

Die Fußball-A-Junioren der TSG Ehingen können in ihrem Spiel der Verbandsklasse Süd in Fridingen auf Punktezuwachs hoffen. Auch die C-Junioren der TSG wollen ihre Erfolgsserie in der Landesstaffel fortsetzen. Doch die Ehinger B-Junioren haben den Verbandsstaffel-Tabellenführer zu Gast.

A-Junioren Verbandsstaffel: JFV Oberes Donautal – TSG Ehingen (Samstag, 13 Uhr). - In Fridingen bei Tuttlingen stehen sich zwei Aufsteiger gegenüber. Kurioserweise haben beide Mannschaften exakt dasselbe Torverhältnis und auch zwei Punkte. Die Ehinger streben in diesem Spiel den ersten Saisonsieg an.

B-Junioren Verbandsstaffel: TSG Ehingen – VfL Pfullingen (Sonntag, 11 Uhr). - Eine Woche nach den A-Junioren gastieren am Sonntag die B-Junioren des VfL Pfullingen in Ehingen. Sie sind ebenfalls Tabellenführer, was beweist, dass die Reutlinger Vorstädter eine hervorragende Jugendarbeit betreiben. Die B-Junioren müssen versuchen, sich gut aus der Affäre zu ziehen.

C-Junioren Landesstaffel 4: TSG Ehingen – SSV Ulm 46 II (Samstag, 13 Uhr). - TSG-Trainer Stefan Scherb weiß, dass dieses Spiel eine ungleich schwerere Aufgabe darstellt wie zuletzt die hoch gewonnene Partie gegen die TSG Ailingen. „Diesmal wäre ich schon mit einem 1:0 zufrieden“, sagte er vor dem Spiel gegen den Tabellennachbarn. Bei konzentrierter Abwehrarbeit und entsprechender Konzentration im Angriff sollte jedoch ein Heimsieg möglich sein.