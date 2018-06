Ehinger A-Junioren holen die Meisterschaft

Erfolgreicher Abschluss der Verbandsrunde 2017/18: Mit einem deutlichen Sieg im letzten Spiel haben sich die A-Junioren der TSG Ehingen endgültig die Bezirksmeisterschaft gesichert. Es war am Ende aber noch ein gehöriges Stück Arbeit.

A-Junioren: TSG Ehingen – FV Bad Schussenried 6:3 (3:2). – Tore: 1:0 Niklas Braun (5.), 2:0 Robin Köberle (8.), 2:1 (35.), 2:2 (37.), 3:2 Christoph Machewski (45., FE), 3:3 (48.), 4:3 Yassin Aghe (70.), 5:3, 6:3 Daniel Batt (84., 86.). – Den Ehinger A-Junioren gelang ein Superstart, denn sie lagen schon nach wenigen Minuten mit zwei Toren in Führung. Doch danach bauten sie ihren Gegner richtiggehend auf, verloren Zweikämpfe im Mittelfeld und leisteten sich Abwehrfehler, welche von den Kurstädtern innerhalb von zwei Minuten zum Ausgleich genutzt wurden. Einigermaßen beruhigend für die vielen Ehinger Fans wirkte das 3:2; Christoph Machewski verwandelte einen Fouelfmeter zur erneuten Ehinger Führung.

Kaum zu glauben: Die Ehinger schenkten drei Minuten nach der Halbzeitpause die Führung wieder her, als die TSG-Abwehr überhaupt nicht im Bilde war und die Gäste das zum Ausgleich nutzten. Obwohl die Ehinger wussten, dass ein Remis letzten Endes noch die angestrebte Meisterschaft in Gefahr bringen konnte, vergaben sie in der Folge beste Torchancen. In der 70. Minute fasste sich Yassin Aghe ein Herz und netzte nach einem tollen Alleingang zum 4:3 ein. Der Bann war gebrochen. Daniel Batt ließ mit zwei Toren in den letzten sechs Minuten alle Zweifel vergessen. In Vertretung von Staffelleiter Siegfried Hummel übergab Volker Roggenstein an den Ehinger Spielführer Patrick Vonnier den Meisterwimpel.

Jetzt spielen die A-Junioren der TSG Ehingen um den Aufstieg in die Verbandsstaffel. Es geht gegen den Bezirksmeister Zollern. Am kommenden Sonntag zunächst in Frommern, eine Woche später zu Hause. Weitere Ergebnisse: A-Junioren Bezirksstaffel: FV Saulgau – SGM Ehingen-Süd/Rottenacker/Dettingen 3:1. B-Juniorinnen Verbandsstaffel: TSV Sondelfingen – VfL Munderkingen 6:0. (ai)