Ehingens stationäre Blitzer knipsen 41 520 Autofahrer

Sie stehen dort jetzt schon mehr als ein Jahr: die stationären Blitzer im Mühlweg, in der Ortsdurchfahrt Dintenhofen und in der Ortsdurchfahrt Nasgenstadt. Seit Mai 2012 sind diese im Betrieb. Insgesamt 41 520 Autofahrer wurden bisher beim zu schnellen Fahren geblitzt. Eine ganz schön große Zahl, wenn man einmal bedenkt, dass Ehingen rund 25 000 Einwohner hat.

Ob Ehinger oder eher Auswärtige Autos geblitzt wurden, geht aus der Statistik der Ehinger Stadt nicht hervor. Doch Frank Hohl, Leiter des Haupt- und Personalamts im Ehinger Rathaus, spekuliert, dass wohl vor allem im Mühlweg der Anteil der geblitzten auswärtigen Autos relativ hoch sei. Allein hier wurden im vergangenen Jahr 31 044 Autos geblitzt. Eine deutlich geringere Zahl wurde in Dintenhofen geblitzt: 6025 Raser. Die Zahl in Nasgenstadt sieht ähnlich aus: Hier sind 4451 Autofahrer zu schnell gefahren.

Die Stadt Ehingen hat nicht nur die monatliche Anzahl der geblitzen Autos gezählt, sondern hat auch noch die Tagesdurchscnitte der einzelnen Monate berechnet. Besonders auffällig sind hier die Monate Oktober und November 2012. In nur einem Monat nahm die Zahl der Raser um die Hälfte ab.

Anhand der monatlichen Tagesdurchschnitte kann man außerdem beobachten, dass die Zahlen rückläufig sind: Während im Juni 2012 täglich fast 200 Autofahrer im Mühlweg gerast sind, sind im Mai 2013 nur noch rund 50 Autos geblitzt worden. Ähnlich, aber nicht ganz so extrem, sehen die Zahlen in den anderen beiden Fällen aus. Als der Blitzer in Dintenhofen aufgestellt wurde, waren es noch 32 geblitzte Autos täglich. Im Mai 2013 fuhren nur noch zwölf Fahrer im Tagesdurchschnitt zu schnell. Und in Nasgenstadt sank die Zahl innerhalb von einem Jahr von 30 auf sieben Raser. (caw)