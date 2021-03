Ehingens OB freut sich über Millionen

Einen Förderbescheid über rund 7,8 Millionen Euro überreichte der stellvertretende Ministerpräsident und Digitalisierungsminister Thomas Strobl Oberbürgermeister Alexander Baumann im Rahmen einer digitalen Förderbescheidsübergabe.

Volumen von 19,6 Millionen Euro

Insgesamt hat der von der Stadt Ehingen gestellte Förderantrag ein Auftragsvolumen von beinahe 19,6 Millionen Euro. Der Bund hat hier ebenfalls eine Förderung von fast 9,8 Millionen Euro bereitgestellt.

Große Datenmengen

Oberbürgermeister Baumann zeigte sich bei der digitalen Übergabe des Förderbescheids erfreut: „Ohne eine entsprechend schnelle Internetverbindung ist Homeoffice, Homeschooling oder das Übertragen großer Datenmengen bei unseren vielen Unternehmen nicht möglich. Hohe Bandbreiten sind für Privathaushalte und Betriebe wichtig. Der Ausbau der Breitbandinfrastruktur stellt uns vor große finanzielle Herausforderungen. Die Fördergelder unterstützen uns, dass das Glasfasernetz in Ehingen immer dichter wird.“ Mit den Fördergeldern von Bund und Land wird der Glasfaserausbau in Bockighofen, Dintenhofen, Herbertshofen, Rißtissen, Schaiblishausen, Unterwilzingen und Volkersheim vorangetrieben und im gleichen Zug werden die Grundschulen in Frankenhofen und Rißtissen mit der Glasfasertechnik ausgestattet. Ebenfalls werden alle Aussiedlerhöfe auf der Ehinger Gemarkung an das Glasfasernetz angeschlossen.