Ehingens Musikgeschichte vereinigt sich

Wer tief in die Ehinger Musikgeschichte eintaucht und ein paar Jahrzehnte zurückgeht, kann sich noch an „The Wishmen“ erinnern. Eine Ehinger Band, die im Jahr 1966 ihren ersten Auftritt in der Rose in Berg hatte. Knapp 20 Jahre später, 1985, gründete sich in Ehingen die Band „Time Square“. Nun geben beide Bands erstmals zusammen ein Konzert.

„Ihr hört euch an wie ,The Wishmen’“, ist ein Satz, den Frank Keller, Schlagzeuger der Band „Time Square“, in den 80er Jahren bei seinen Auftritten oft gehört hat. Dass dies so war, hat laut Frank Keller wohl zwei Gründe. „Erstens haben wir mit den Songs aus den 60er-Jahren eine ähnliche Musik gemacht, zweitens haben bei uns mit Klaus und Volker Weber die beiden Brüder des Wishmen-Gründers Friedrich Weber gespielt“, sagt Keller. Und genau jener Friedrich Keller, der Jahre nach den „Wishmen“ die berühmte „Freddy Wonder Combo“ gegründet hat, ist nun auf die Idee gekommen, die beiden Bands der Ehinger Musikgeschichte gemeinsam auf die Bühne zu bringen – und das zum ersten Mal überhaupt.

„Eines Tages klingelte mein Telefon und Friedrich Weber war dran. Er fragte mich dann, ob wir Lust hätten, gemeinsam aufzutreten“, erinnert sich Frank Keller als Gründungsmitglied von „Time Square“ und sagt: „Wir hatten Zeit. Und natürlich ist es eine Ehre für uns, nach so langer Zeit quasi mit unserer Vorgängerband aufzutreten“, sagt Frank Keller, der noch heute mit „Time Square“ musikalisch viel unterwegs ist.

Seit 33 Jahren in wechselnder Besetzung

Während der Ehinger Friedrich Weber, mittlerweile in der Musikszene als Freddy bekannt, mit der „Freddy Wonder Combo“ erst kürzlich das 30-jährige Bühnenjubiläum gefeiert hat und Profimusiker ist, ist auch „Time Square“ immer noch eine gefragte Cover-Band, weit über die Grenzen Ehingens hinaus. Seit 33 Jahren machen die Jungs in wechselnder Besetzung Musik, hatten Auftritte bei der Kieler Woche, tourten durch Italien oder spielten beispielsweise bei der Milleniumsparty auf dem Ehinger Marktplatz vor rund 3000 Menschen.

Nun werden „Time Square“ und „The Wishmen“ am Montag, 30. April, im Riedlinger Lichtspielhaus erstmals zusammen beim „Tanz in den Mai“ auftreten und dabei natürlich den Gästen eine musikalische Reise durch die Musikgeschichte anbieten – die zugleich auch Teil ihrer eigenen Bandgeschichte ist.

Spontane Idee

„Es war eine spontane Idee von mir, bei den Jungs von ,Time Square’ nachzufragen, als ich dabei war, das Programm für den Auftritt in Riedlingen zusammenzustellen. Ich habe dann bei Frank angerufen und war begeistert, dass die Jungs Zeit haben“, erklärt Weber und sagt: „Endlich bringen wir Jung und Alt auf die Bühne.“ Wobei das laut Frank Keller immer relativ zu sehen ist. „Ich bin Jahrgang 1964 und würde mich nicht als jung bezeichnen. Für Friedrich, der Jahrgang 1950 ist, bin ich es aber wohl“, sagt Keller und grinst dabei.

Gemeinsam haben die Jungs von „Time Square“ und „The Wishmen“ nicht nur die Liebe zur Musik, sondern auch die Inspiration durch die „Beatles“. „Die waren für mich damals neu, waren elektrisierend. Die ,Beatles’ waren für mich schon die Wiege der Musik“, sagt Friedrich Weber und verspricht, beim Konzert in Riedlingen „einiges von den ,Beatles’ zu spielen“. Das werden auch die Jungs von „Time Square“ tun, immerhin spielen Frank Keller, Reiner Fuchs und Jürgen „Quetsche“ Marqua auch in der Band „Get Back“ – die Beatles-Cover-Band, die sich ebenfalls einen Namen gemacht hat.