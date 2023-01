Ende der Vorstellung: Ehingens Kino-Macher ist gestorben

Nett, hilfsbereit, zuweilen ein wenig schrullig und ein absoluter Film- und Kinofan: So kannten man Torsten Bennewitz, Betreiber des Ehinger Kinos. Torsten Bennewitz ist kürzlich im Alter von 63 Jahren gestorben und im engsten Kreis beigesetzt worden.

Die Stadt und die Menschen der Region verlieren mit ihm einen Kulturschaffenden, der uns mit seiner Filmauswahl zum Lachen, zum Weinen und zum Nachdenken gebracht und über Jahrzehnte für Unterhaltung gesorgt hat. Er hat gezeigt, dass auch kleine Kinos erfolgreich sein können.

Torsten Bennewitz hat einmal gesagt: „Mit 13 Jahren habe ich in Bodnegg in der Turnhalle das erste Mal einen Film gezeigt. In dem Kaff war halt sonst nix los.“ Über die Jahre hinweg brachte der ausgebildete Straßenbautechniker und Baustoffkaufmann, der seine Karriere in seinem Wunschberuf im Kino in den Ravensburg begann, Hollywoodzauber weit über die Grenzen Ehingens hinaus.

Aus der Baubranche in die Traumfabrik

„Kino hat mich schon immer sehr interessiert, schon als Schüler. Da reinzukommen, ist aber nicht so einfach. 1982 suchte die Firma Burth aus Ravensburg einen Theaterleiter für das Ringtheater in Biberach, das war für mich der Anfang. 1989 wurde mir dann auch die Leitung der Ehinger Kinos übertragen“, erzählte Torsten Bennewitz in einem Interview zu seinem 25. Jubiläum in Ehingen. Zudem betreute er das Laupheimer „Regina“ in Sachen kaufmännische Abwicklung, Dispositions- und Verwaltungsaufgaben.

Traurig musste er miterleben, wie 2005 erst das Ringtheater, dann ein Jahr später das Regina und Ende 2007 das Riedlinger Lichtspielhaus dem großen Kinosterben zum Opfer fielen. Er selbst hielt in Ehingen weiter wacker die Stellung, stets bemüht, das Angebot und das Haus auf dem modernsten Stand zu halten. Im Jahr 2006 gab es sogar einmal Überlegungen für einen dritten Kinosaal.

Mehrfach investierte er in Sanierungen oder erneuerte die Technik. 2012 ermöglichte Bennewitz den Ehingern Kinofilme in 3D, zwei Jahre später wurde die Vorführtechnik und der Ticketverkauf digital. „Investieren bis zur Schmerzgrenze“, sagte Bennewitz einmal auf die Frage, was für ihn der Faktor für erfolgreiches Kino sei.

Nicht reich an Geld, aber an Respekt

Jährlich dankten es ihm rund 40.000 Zuschauer mit ihrem Besuch - viele Überzeugungstäter, die das lokale Angebot und den aktiven Ehinger Kinobetreiber unterstützen wollten. „Ich bin zufrieden - ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht! Aber reich wird man mit einem Kino in dieser Größenordnung nicht“, sagt er, denn er war auch Realist. Auch so schaffte er es, in Zeiten von DVD-Boom, Raubkopierern und Streamingdiensten, das Ehinger Kino wirtschaftlich zu führen.

Aber nicht nur in den eigenen vier Kino-Wänden saß Bennewitz Woche für Woche hinter dem Projektor. Als Organisator engagierte er sich ab dem Jahr 2000 beim Kino-Open-Air in Ochsenhausen, dem Ehinger Flmfestival oder am idyllischen Ziegelweiher zum Öchslefest. Ob Schulkinowoche, die Kulturreihe „elfFilme“, Partys oder ein Live Gospelchor, der vor einem Film sang - Torsten Bennewitz hatte immer ein offenes Ohr für neue Ideen und half bei der Verwirklichung.

Ehingens Kinomacher hatte nicht nur ein Händchen für Blockbuster, gab auch lokalen Produktionen wie der Doku über Georg Elser oder dem Ehinger Fasnetsfilm die Möglichkeit über die große Leinwand zu flimmern.

Die Geschichte geht weiter

Bei zahlreichen Kooperationen mit der Schwäbischen Zeitung, wie beispielsweise der SZ-Vorpremiere, den Weihnachtswünschen oder dem Familien-Kinotag war er stets ein verlässlicher Partner - bei Oscar-Verleihungen ein Kenner der Filmszene und Gesprächspartner, der die Jury-Entscheidungen aus Hollywood kompetent kommentieren konnte.

Ende Mai 2022 schlossen die Türen des Ehinger Kinos abrupt, auch das beliebte Kinofestival fiel aus. Trotz überraschender schwerer Krankheit hatte sich Torsten Bennewitz eigentlich vorgenommen schnellst möglich wieder zu öffnen.

Doch es kam anders. Max Kienzle, bei dem Torsten Bennewitz schon im Alter von 14 Jahren den Grundstein für die Kinobegeisterung gelegt hatte, übernahm Bennewitz’ Lebenswerk und eröffnete im Dezember 2022 wieder - immer unterstützt von Torsten Bennewitz, der bis zum Ende nach Kräften half.

„Mein Lieblingsfilm ist ,Im Lauf der Zeit’ vom Wim Wenders, der lief hier sogar einmal“, erklärte Torsten Bennewitz einmal im Interview 2006. Und wie im Film, bricht nun auch in Ehingen eine neue Ära des Kinos an. Obgleich die Menschen mit Torsten Bennewitz ihren großen Kino-Macher verloren haben, bleibt sein Andenken durch jede verkaufte Kinokarte, durch jeden Bissen Popcorn und durch alle Lacher und Tränen in den Kinosälen erhalten.