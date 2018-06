Ehingens Kaiserschnitt-Rate liegt unter dem Bundesschnitt

Bundesweit kommt im Schnitt jedes dritte Kind per Kaiserschnitt auf die Welt – das sind doppelt so viele Kinder wie noch vor 20 Jahren. In der Frauenklinik Ehingen liegt die Kaiserschnittrate erheblich niedriger. Im Jahr 2014 lag sie bei 20,5 Prozent, bei bisher mehr als 600 Geburten in diesem Jahr liegt sie aktuell bei 19,8 Prozent.

Auf diese Werte ist Chefarzt Dr. Ulf Göretzlehner stolz. „Ohne Frage gibt es medizinische Gründe, die für einen Kaiserschnitt sprechen und in all diesen Fällen ist dies dann auch der richtige Weg. Aber bevor man sich leichtfertig für einen Kaiserschnitt entscheidet oder gar auf einem „Wunschkaiserschnitt“ besteht, sollte man sich mit den Folgen dieser Entbindungsart beschäftigen“, sagt Göretzlehner.

Die Zunahme von Kaiserschnitten hat auch mit der größeren Zahl älterer Mütter und der Zunahme von künstlichen Befruchtungen zu tun. Denn bei Mehrlingsgeburten und hohen mütterlichen Risiken sowie bei falscher Lage des Babys im Bauch der Mutter kann ein Kaiserschnitt notwendig werden.

Vor allem aber trägt eine gute Aufklärung der Paare zu diesem Wert bei. „In den Geburtsvorbereitungskursen vermitteln wir den Schwangeren bereits, dass sie sich auf den Entbindungsprozess einlassen sollen, so dass sie das Vertrauen gewinnen, ein Kind gebären zu können“, erklärt Brunhilde Wohlleb, leitende Hebamme in der Frauenklinik Ehingen. Vielen Frauen sei gar nicht bewusst, dass ein Kaiserschnitt auch Nachteile hat. So ist es keineswegs so, dass ein Kaiserschnitt schmerzlos ist. In diesem Fall ist zwar die Geburt als solche durch den Einsatz der Narkose und Schmerzmittel schmerzfrei, dafür sind die Beschwerden in der Zeit nach der Geburt durchaus vorhanden. Zudem ist nach einem Kaiserschnitt bei einer neuen Schwangerschaft das Risiko für Komplikationen erhöht. Auch muss man sich bewusst sein, dass ein Kaiserschnitt eine größere Bauchoperation ist, die normale OP-Risiken mit sich bringt. Manche Babys reagieren auf die schnellere Entbindung und den fehlenden Geburtsstress mit Anpassungsproblemen.

Dass ein Baby durch einen Kaiserschnitt weniger Bindung zu seiner Mutter aufbaut, müsse heute nicht mehr sein. In Ehingen sei es daher normal, dass auch bei einer Kaiserschnittgeburt das Baby direkt nach der Geburt der Mutter auf den Oberkörper gelegt werde.