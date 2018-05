Ehingens Bierwanderweg führt zu den Schönheiten der Stadt

Der Ehinger Bierwanderweg bietet nicht nur Liebhabern des Gerstensafts tolle Erlebnisse, Naturenthusiasten und historisch Interessierte kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Sommers wie winters begehbar führt die Wanderstrecke aus der Stadtmitte ins Donautal und wieder zurück. Zahlreiche Möglichkeiten zur Einkehr und interessante Angebote rund ums Thema Bier sorgen dafür, dass man den Weg mehr als ein Mal genießen kann.

Zuerst die Fakten: Der Ehinger Bierwanderweg erstreckt sich auf rund 15 Kilometern vom Startpunkt am Marktplatzbrunnen, der auch gleichzeitig das Ziel markiert. Die reine Wanderzeit beträgt zwischen vier und viereinhalb Stunden, dabei geht es insgesamt 200 Meter bergauf, die aber früher oder später auch wieder bergab gewandert werden. Das Wetter muss den Wanderer nicht wirklich kümmern, denn Einkehrmöglichkeiten gibt es an er Strecke, wie bereits erwähnt, zuhauf.

Zu Beginn bietet der Weg erst einmal einen Stadtrundgang durch die Bierkulturstadt. Als erste Rast ist die Brauerei Schwanen, gerade einmal 200 Meter vom Startpunkt nicht geeignet, aber für ein schnelles Craftbier von Braumeister Michael Miller zum Auftakt ist immer Zeit. Zudem bieten sich Michas Brauseminare am Abend als gelungenen Ausklang eines wanderreichen Tages an.

Vorbei an der Konviktskirche und dem Groggensee, der mit seinem Biergarten viel zu schnell wieder zur Einkehr lockt, führt die Strecke weiter zum historischen Viehmarkt an dem mit dem Schwert, Einheimische sagen salopp auch gerne „Säbel“, die nächste städtische Brauerei auf die Wanderer wartet. Wer mehr über die Geschichte Ehingens und der Region erfahren möchte, für den lohnt sich ein Abstecher ins benachbarte Museum, das mittwochs, samstags und sonntags geöffnet hat.

Pittoreskes entlang der Schmiech entdecken

Entlang der Schmiech geht es von hier aus weiter zur letzten Innenstadtbrauerei, dem Rössle. Auf dem Weg dorthin bewundern nicht nur Touristen die schönen Ecken des Ehinger Altstadtkerns auch Einheimische können immer wieder neue Kleinode ihrer Heimatstadt entdecken.

Auf dem nächsten kurzen Stück heißt es, den Rucksack ein wenig fester schnallen, denn die Müllerstraße hält für die Wanderer einen ganz schönen Anstieg zum Wolfertpark bereit. Der dortige Aussichtsturm bietet, wenn geöffnet, ein tolles Panorama über das Donautal, in das der Bierwanderweg jetzt führen wird. Vorbei am Ehinger Freibad, das die Wanderer links liegen lassen und nach einiger Zeit erneut auf die Schmiech treffen. Nun ist die Zeit gekommen, sich Zeit zu nehmen. Die schöne Natur am nördlichen Ufer der Donau gibt ihre Schätze am besten im späten Frühjahr preis. Dann säumen blühende Streuobstwiesen und Wildblumen die Strecke, Insekten surren durch die Luft und wer Glück hat, trifft sogar auf Biber oder Eisvogel. Trotz gut ausgebauter Wege empfiehlt sich hier, die festen Wanderschuhe zu schnüren und einen kleinen Rucksack mit Getränk zu packen, denn der vor einem liegende Streckenabschnitt ist der längste, ohne Einkehrmöglichkeit.

Bis zur Donaubrücke in Nasgenstadt geht es flussabwärts. Hier wird der Fluss überquert und entlang des anderen Ufers begeben sich die Wanderer in Richtung Berg. Rund fünf Kilometer geht die Wanderung angenehm und ohne Steigungen vorbei an Wiesen und Feldern. Wer jetzt Lust auf eine kurze Pause hat, sollte auf Höhe des Wasserstalls den kleinen Abstecher zum Ernsthof machen. Sophie und Alfons Lock haben dort nicht nur ein nettes Wort für jeden Gast. Einen guten schwäbischen Wurstsalat oder einen leckeren Kuchen gibt es dort ebenfalls.

Abkürzen mit der Buslinie 317 ist möglich

Zurück am südlichen Donauufer wandert man bis nach Berg, der Heimat einer der größten Brauerei Oberschwabens, die seit neun Generationen in Familienbesitz ist. Eine Brauereibesichtigung ist nicht nur für Bierliebhaber interessant. Ein Geheimtipp ist zudem ein Besuch des Brauereigewölbes. Von großem Vorteil: Wenn der Wandertrupp gar zu lange das interessante Programm der Brauerei oder zu ausgiebig das kulinarische Angebot der angeschlossenen Wirtschaft genossen hat, kann er mit der Buslinie 317 oder dem Spätbus bequem in die Stadtmitte zurückkehren. Für alle anderen führt der Weg auf rund drei Kilometern nochmals zurück zur Donau, vorbei an der örtlichen Pegel-Messstation (hier wird der Wasserstand der Donau und nicht etwa der Alkoholgehalt überwacht) zurück über den Wolfert in die Innenstadt.

Für Männertrupps, die einen ihrer Freunde in den Ehestand entlassen oder den bevorstehenden Vatertag feiern wollen, empfiehlt sich die Rundstrecke sehr gut. Allerdings ist es bei so einem Anlass von Vorteil zuerst die lange Strecke durchs Donautal, möglicherweise mit entsprechend ausgerüstetem Bollerwagen, hinter sich zu bringen und abends das vielseitige Brauereiangebot der Innenstadt zu nutzen.

https://www.outdooractive.com/de/themenweg/alb-donau-kreis/bierwanderweg-/8466674/#dm=1