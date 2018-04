Ehingens Bau-Boom hält an

Die Stadt Ehingen stellt im Ehinger Baugebiet Rosengarten seit einigen Jahren Jahr für Jahr neues Bauland zur Verfügung. Sowohl Menschen aus Ehingen, aber auch von außerhalb, haben hier die Möglichkeit, ihren Wunsch nach einem Eigenheim zu verwirklichen. Doch nicht nur in der Kernstadt hält der Bauboom an. Auch in den Ehinger Teilorten ist die Nachfrage nach Bauplätzen groß.

Vor wenigen Wochen hat der Ehinger Gemeinderat beschlossen, vier neue Bauplätze im Alb-Teilort Granheim zu erschließen. In der Sitzung am Donnerstag soll die Erschließung von 28 neuen Bauplätzen im Teilort Rißtissen im Baugebiet „Hinter der Kapelle“ auf den Weg gebracht werden. All diese Erschließungen in den Ehinger Teilorten sind laut Oberbürgermeister Alexander Baumann natürlich kein Zufall. „Bei 17 Teilorten ist der jeweilige Bedarf an Bauplätzen natürlich unterschiedlich“, sagt Baumann und betont: „Wir wollen aber schon die Zielsetzung verfolgen, dass wir dort, wo die Nachfrage nach Bauland vorhanden ist, auch Bauplätze als Stadt zur Verfügung stellen. Und dem können wir überall Rechnung tragen“, sagt das Ehinger Stadtoberhaupt. Das besondere an den Teilorten, im Gegensatz zum Baugebiet Rosengarten ist allerdings, dass dort nur Einheimische oder Menschen mit einem direkten Bezug zum Ort bauen dürfen. Sprich: Wenn jemand aus Stuttgart beispielsweise in Dächingen bauen möchte, ist das nicht möglich.

Prinzipiell, so Alexander Baumann, gebe es aber auch Teilorte, in denen die Nachfrage nach Baugrundstücken nicht so groß ist. „Es kommt auch vor, dass beispielsweise in einem Teilort fünf Jahre lang keine Anfrage für einen Bauplatz kommt“, macht Baumann deutlich. In Sachen Preisentwicklung bei den Grundstücken verfolge die Stadt eine relativ vereinfachte Rechnung: „Im Grundsatz ist es so, dass wir die Kosten für die Erschließung auf die Bauplätze umlegen. So wird der Preis festgelegt. Allerdings ist es auch kein Geheimnis, dass die Erschließungskosten heute anders ausfallen, als vor zehn Jahren. Hinzu kommt, dass die Anforderungen in Sachen Ausgleichsmaßnahmen immer größer und somit teurer werden. Auch beachtet werden muss immer, wie die jeweilige Anschlusssituation, beispielsweise an das Kanalnetz, ist“, sagt Baumann und erklärt: „Prinzipiell können wir sagen, dass unser Angebot an Bauplätzen in den Teilorten zwischen zwei und zehn Bauplätzen schwankt.“

Rosengarten boomt

Um Zuzug nach Ehingen zu ermöglichen und, um vor allem den Menschen aus der Kernstadt die Möglichkeit zum bauen zu geben, ist das Baugebiet Rosengarten seit Jahren ein Erfolgsgarant. Vor mitterweile fast elf Jahren ist das Baugebiet zwischen Ehingen, Heufelden und der Bundesstraße 311 auf den Weg gebracht worden, seit dieser Zeit hat die Stadt weit mehr als 170 Bauplätze verkauft und erschließt momentan den bereits vierten Bauabschnitt. Die Durchschnittsgröße eines Bauplatzes beträgt rund 650 Quadratmeter, die Kosten für den Quadratmeter haben sich in den vergangenen zehn Jahren nach oben entwickelt. In der ersten Erschließungsphase hat der Quadratmeter im Jahr 2007 noch 139 Euro gekostet, mittlerweile müssen Bauwillige rund 164 Euro oder mehr pro Quadratmeter an die Stadt überweisen. „Im vierten Bauabschnitt des Rosengartens sind 44 Bauplätze geplant, die ab dem kommenden Jahr zur Verfügung stehen sollen. Allerdings haben wir bereits mehr Menschen auf der Warteliste, wie Bauplätze zur Verfügung“, sagt Baumann.