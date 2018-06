Nach der standesamtlichen Hochzeit am 30. September 2016 haben am Samstag bei strahlendem Sonnenschein Ehingens Bürgermeister Sebastian Wolf und seine Frau Tanja in der evangelischen Stadtkirche in Ehingen kirchlich geheiratet.

Pfarrerin Susanne Richter traute das Paar, die Predigt hielt Pfarrer Markus Häfele aus Mundingen.