Ehingen zu Gast beim Tabellennachbarn

Die Handballer der TSG Ehingen sind am drittletzten Spieltag der Bezirksliga-Runde beim Tabellennachbarn TSV Bad Saulgau II zu Gast. Der Tabellenvierte aus Ehingen und der Fünfte Bad Saulgau sind punktgleich und haben somit beide nur einen Zähler Rückstand auf den Tabellenzweiten Ulm & Wiblingen. Spielbeginn in Bad Saulgau ist am Samstag, 30. März, um 20 Uhr.

Nach der starken Vorstellung der Ehinger Handballer am vergangenen Wochenende zu Hause gegen Lustenau (37:17) hofft Trainer Winfried Biberacher, dass bei seiner Mannschaft nicht wieder der Schlendrian einkehrt und sie ihr anderes Gesicht zeigt – wie vor zwei Wochen bei der Niederlage in Wiblingen nach einem Auftritt, der Biberacher nach wie vor ein Rätsel ist („Wir haben gespielt, als hätten wir zwei Steine im Rucksack“). Allerdings hat die TSG auswärts nicht zum ersten Mal Schwächen gezeigt, während sie in heimischer Halle ein ums andere Mal überzeugte. Überzeugend war auch der Auftritt in der Hinrunde gegen Bad Saulgau, als Ehingen den damaligen Tabellenführer 33:30 schlug.

Diese Zeiten sind für Saulgau aber vorbei – zuletzt gab es, nach zuvor vier Niederlagen, wenigstens mal wieder einen Sieg für die Saulgauer (31:23 beim Tabellenvorletzten Bregenz II). „Davor haben die Saulgauer ein bisschen geschwächelt“, sagte Biberacher, der die zweite Mannschaft des Landesligisten aber keinesfalls unterschätzt. Saulgau II sei eine eingespielte Mannschaft und „es muss schon eine gute Leistung von uns her, um das Spiel zu gewinnen“, so der TSG-Trainer.

Der Ehinger Kader ist wie schon gegen Lustenau klein. Marvin Korth, der vor dem Lustenau-Spiel krankheitsbedingt mit dem Training ausgesetzt hatte und als eiserne Reserve dennoch auf der Bank Platz nahm, dürfte wieder fit sein. Winfried Biberacher hofft zudem auf die Rückkehr von Lucas Fiesel, der am vergangenen Wochenende wegen Krankheit nicht einsatzbereit war. Dagegen plant der Trainer nicht mehr mit Philipp Drenovak, der sich abgemeldet hat. Damit sind die Wechselmöglichkeiten wieder begrenzt. Biberacher: „Wir müssen schauen, ob die Kräfte reichen.“